Vietnam y Rusia acuerdan fortalecer la cooperación parlamentaria

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam y titular del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Rusia, Nguyen Khac Dinh, presidió hoy en Hanoi una reunión en línea con el Grupo de Cooperación con la AN de Vietnam del Consejo de la Federación de Rusia.



La reunión tuvo lugar en vísperas de intercambios de alto nivel entre los órganos legislativos de ambos países, y brindó una oportunidad para revisar la cooperación, debatir cuestiones de interés común y acordar orientaciones para la coordinación futura.



Khac Dinh felicitó a Rusia por la exitosa elección de la IX Duma Estatal y expresó su convicción de que el Consejo de la Federación continuará realizando contribuciones positivas al fortalecimiento de la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia, incluida la cooperación entre los dos órganos legislativos.



El primer vicepresidente del Consejo de la Federación, Andrey Vladimirovich Yatskin, quien también encabeza su Grupo de Cooperación con la Asamblea Nacional de Vietnam, agradeció al vicepresidente de la AN de Vietnam y al Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Rusia por sus contribuciones activas a las relaciones bilaterales y a la cooperación parlamentaria.



Propuso que ambas partes se centren en la cooperación parlamentaria, acuerden actividades conjuntas para el período 2026-2028 y coordinen su implementación a través de los canales diplomáticos.



Subrayó que la cooperación entre la AN de Vietnam y el Consejo de la Federación de Rusia, incluidas las actividades entre sus respectivos grupos, ha recibido un alto reconocimiento por parte de los dirigentes de ambos países.



Ambas partes mantuvieron intercambios francos, abiertos y constructivos sobre la situación y las orientaciones futuras de la cooperación, reafirmando su determinación de impulsar aún más el canal parlamentario como contribución al fortalecimiento de la amistad tradicional y la asociación estratégica integral entre Vietnam y Rusia.



Asimismo, acordaron implementar eficazmente los marcos y mecanismos de cooperación existentes, reforzar la coordinación entre los dos grupos parlamentarios de amistad y los organismos pertinentes, y realizar preparativos exhaustivos para las actividades de relaciones exteriores entre los dos órganos legislativos. La cooperación se concretará mediante programas y planes acordes con las funciones, responsabilidades y competencias de cada parte.



Las dos partes también se comprometieron a promover la cooperación entre las localidades vietnamitas y rusas, contribuyendo así a ampliar y profundizar los vínculos bilaterales.



Khac Dinh afirmó que la AN de Vietnam concede importancia a la cooperación con el Consejo de la Federación de Rusia y expresó su esperanza de que los dos grupos parlamentarios de amistad continúen desempeñando el papel de puente, intensificando los intercambios y la coordinación y contribuyendo a una cooperación legislativa más sólida.



Yatskin compartió esta opinión y expresó su convicción de que las relaciones Vietnam-Rusia, incluida la cooperación parlamentaria, serán cada vez más sustantivas y eficaces./.

VNA