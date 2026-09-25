Comité Mixto Vietnam-UE celebra su séptima reunión en Hanoi



Hanoi (VNA) – Vietnam y la Unión Europea (UE) celebraron hoy en Hanoi la séptima reunión del Comité Mixto encargado de la aplicación del Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA), copresidida por la viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, y Erik Kurzweil, director para Asia-Pacífico del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).



Durante la reunión, ambas partes se informaron sobre la situación socioeconómica y las políticas exteriores de cada una, y realizaron una revisión integral de las relaciones Vietnam-UE, así como de los resultados de las reuniones de los subcomités encargados de cuestiones políticas, desarrollo sostenible, buena gobernanza, Estado de derecho y derechos humanos.



Ambas partes celebraron la evolución positiva, cada vez más profunda y sustantiva, de las relaciones Vietnam-UE, especialmente desde que elevaron sus relaciones al nivel de asociación estratégica integral en enero de 2026.



Thu Hang afirmó que la UE es uno de los principales socios de Vietnam. Subrayó que, en el nuevo marco de relaciones, el Comité Mixto y los subcomités pertinentes deben seguir desempeñando su papel de coordinación general y promover la aplicación eficaz de las principales orientaciones, los compromisos fundamentales y los programas de cooperación entre ambas partes.



La parte europea valoró los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico e integración internacional, así como su creciente papel y posición en la región y en los foros multilaterales.



Afirmó que Vietnam constituye un socio importante y prioritario de la UE en la región de Asia-Pacífico y expresó su deseo de trabajar con Vietnam para concretar de manera sustantiva la asociación estratégica integral.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel; ampliar la cooperación en comercio e inversión, desarrollo sostenible, defensa y seguridad, así como en nuevos sectores; y trabajar activamente para resolver las cuestiones pendientes y las dificultades existentes.



En los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión, ambas partes acordaron continuar aplicando de manera plena y eficaz el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), facilitar aún más el comercio, las inversiones y las actividades empresariales de ambas partes, y coordinar esfuerzos para resolver las cuestiones pendientes, con el fin de aprovechar mejor el potencial y la complementariedad de sus respectivas economías.



También acordaron reforzar la conexión entre programas, recursos y proyectos concretos en el marco de la iniciativa Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), especialmente en materia de infraestructuras verdes, energías limpias y cadenas de valor sostenibles.



Thu Hang pidió a la UE que continúe alentando a los Estados miembros que aún no han ratificado el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) a completar rápidamente sus procedimientos de ratificación.



También solicitó a la UE reconocer plenamente los esfuerzos de Vietnam en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con miras a lograr la pronta retirada de la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros vietnamitas; considerar la retirada de Vietnam de la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal; y trabajar con Vietnam para acelerar la identificación y ejecución de proyectos de inversión concretos, adecuados a los recursos de la UE.



Delegados participantes en la reunión. (Foto: VNA)



Ambas partes identificaron la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como uno de los ámbitos prioritarios de cooperación en la nueva etapa.



Acordaron promover la aplicación de los acuerdos ya suscritos, reforzar la investigación conjunta, conectar institutos de investigación, universidades y empresas tecnológicas, desarrollar recursos humanos altamente cualificados y aprovechar plenamente los programas de cooperación de la UE, especialmente Horizonte Europa.



Asimismo, acordaron profundizar la cooperación en materia de transición verde, economía circular, lucha contra el cambio climático, prevención y gestión de desastres naturales y desarrollo sostenible. Continuarán aplicando eficazmente el JETP, ampliarán la cooperación en materia de materias primas fundamentales y reforzarán el apoyo a las empresas para ayudarlas a adaptarse a las nuevas normas europeas sobre desarrollo sostenible, especialmente el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) y los requisitos relativos a la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las cadenas de suministro.



Ambas partes acordaron promover la cooperación marítima y aprovechar sus respectivas fortalezas en el desarrollo de la economía azul, la gobernanza de los océanos, la conservación y restauración de los ecosistemas marinos y la acuicultura sostenible.



También reforzarán la cooperación en materia de seguridad y protección marítimas, desarrollo de capacidades y respuesta coordinada a los desafíos de seguridad en el mar.



Asimismo, acordaron continuar fortaleciendo los intercambios entre los pueblos y los vínculos sociales, especialmente mediante la cooperación en educación y formación, cultura, turismo e intercambios juveniles, así como aprovechar plenamente programas europeos como Erasmus+, con el fin de consolidar las bases sociales de las relaciones Vietnam-UE.



En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes acordaron reforzar las consultas y la coordinación en los foros internacionales, apoyar el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas, así como la solución de desacuerdos y controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y proteger y consolidar un orden basado en normas.



Reafirmaron la importancia del papel central de la ASEAN en la arquitectura regional y acordaron continuar sus esfuerzos para elevar el nivel de la asociación estratégica ASEAN-UE. La parte europea valoró el papel de Vietnam en la promoción de la cooperación entre ambas agrupaciones.



En cuanto al Mar del Este, ambas partes expresaron su preocupación por las recientes y complejas evoluciones y reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo. Subrayaron que todos los desacuerdos y controversias deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982./.