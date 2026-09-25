Vietnam y Alemania impulsan cooperación en energía eólica marina y cadenas de suministro

Berlín (VNA) – El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en cooperación con el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), celebró el 24 de septiembre en Hamburgo un seminario sobre el desarrollo de la energía eólica marina en Vietnam, con la participación de más de 50 representantes de desarrolladores de proyectos eólicos marinos, fabricantes de equipos e instituciones financieras internacionales.



En su intervención inaugural, el viceministro de Industria y Comercio Truong Thanh Hoai afirmó que Vietnam no solo busca desarrollar proyectos de energía eólica marina y aumentar la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional, sino también fortalecer las capacidades industriales nacionales, adquirir y dominar progresivamente las tecnologías pertinentes, desarrollar los recursos humanos y establecer una red de empresas capaces de participar en las cadenas de suministro regionales y mundiales de la energía eólica marina.



El viceministro expresó su deseo de que los fabricantes de equipos exploren oportunidades de cooperación con socios vietnamitas y compartan su experiencia internacional en el desarrollo de la energía eólica marina, contribuyendo así a que Vietnam construya una industria eólica marina sostenible y competitiva y garantice la seguridad energética.



En la sesión de debate, los participantes analizaron el potencial de inversión de Vietnam en la energía eólica marina y los planes del Gobierno vietnamita para alcanzar una capacidad eólica marina de 17 GW para 2035, incluidas medidas destinadas a atraer inversiones internacionales al país.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, el director general del GWEC, Ben Backwell, señaló que Vietnam está despertando un gran interés en el desarrollo de la energía eólica marina gracias a sus condiciones favorables, entre ellas sus abundantes recursos eólicos a lo largo de su extensa costa, el rápido crecimiento de su economía y el aumento de la demanda de electricidad.



Indicó que la demanda de electricidad de Vietnam podría aumentar aún más en el contexto de la crisis en el estrecho de Ormuz, mientras que la electrificación en ámbitos como los vehículos eléctricos y otros sectores también avanza rápidamente.



El director general del GWEC señaló que Vietnam necesita primero establecer un marco jurídico claro y condiciones transparentes. El Gobierno y las empresas también deben establecer mecanismos que garanticen una distribución equitativa de los riesgos entre las partes interesadas. Además, las infraestructuras de apoyo a la energía eólica marina, especialmente las infraestructuras de transmisión y la red eléctrica, deben prepararse adecuadamente.



Backwell señaló que Vietnam necesita ejecutar sus primeros proyectos y ponerlos en funcionamiento para atraer importantes inversiones. A medida que aumente el número de proyectos, los costos también se reducirán.



Añadió que los miembros del GWEC están actualmente interesados tanto en la generación de electricidad y el desarrollo de proyectos como en la fabricación industrial. Sus intereses en materia de fabricación abarcan una amplia gama de ámbitos, desde la producción de aerogeneradores y cimentaciones hasta buques de construcción y otros componentes. Los miembros también están interesados en las infraestructuras de transmisión, incluidas las redes eléctricas y las subestaciones./.

VNA