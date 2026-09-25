Celebran intercambio teórico entre Partido Comunista de Vietnam y Partido Socialdemócrata de Alemania

Berlín (VNA)- El Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) celebraron hoy en Berlín su onceno intercambio teórico, bajo el lema “Transformación en un mundo multipolar – Caminos comunes”.



La delegación del PCV estuvo encabezada por Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del XIII mandato y presidente del Consejo Teórico Central, mientras que la representación del SPD fue liderada por Alexander Schweitzer, vicepresidente de la organización política.



Durante el diálogo, ambas partes celebraron cuatro sesiones de ponencias e intercambios sobre los temas como el mundo multipolar y los cambios en el orden internacional, modelos de desarrollo en la era digital y de la inteligencia artificial (IA), protección del comercio internacional en un mundo multipolar y el papel de los partidos políticos en la orientación de las transformaciones y la resolución de los problemas y desafíos contemporáneos.



En un ambiente de apertura y confianza, las dos delegaciones intercambiaron en profundidad sus puntos de vista sobre los rápidos y complejos cambios del escenario internacional, así como sobre las cuestiones teóricas y prácticas que afrontan cada Partido y cada país. También analizaron el impacto de la IA, la transformación digital, la transición verde y los desafíos actuales en los ámbitos político, económico y social.



La delegación vietnamita compartió los logros alcanzados por el país tras 40 años de Renovación y las principales orientaciones para la nueva etapa de desarrollo, centradas en renovar el modelo de crecimiento, considerar la ciencia, la tecnología y la innovación como nuevos motores de desarrollo, impulsar la transformación digital, mejorar la calidad de los recursos humanos y promover una integración internacional activa, proactiva, profunda y eficaz.



Asimismo, reafirmó la firme política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación de las relaciones internacionales, y destacó la importancia que el país concede a la Asociación Estratégica con Alemania y a la cooperación con el SPD.



Xuan Thang enfatizó que cada nación puede elegir su propio camino de desarrollo, pero todas afrontan problemas comunes de la época, como preservar su autonomía en un mundo cada vez más interdependiente, combinar la eficiencia económica con la justicia social y aprovechar los avances tecnológicos para ampliar las oportunidades de desarrollo, de poner al ser humano en el centro.



Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del XIII mandato y presidente del Consejo Teórico Central, interviene en la reunión. (Foto: VNA)



Por su parte, la delegación del SPD valoró positivamente los resultados de la cita y aplaudió el proceso de cooperación entre ambos Partidos a lo largo de las 11 rondas de intercambio teórico, destacando el espíritu de confianza, apertura y franqueza que ha caracterizado estos encuentros.



Ambas partes coincidieron en que este taller constituye un importante canal de cooperación política, que contribuye a fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos, así como a profundizar la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania.



Asimismo, acordaron celebrar el próximo Intercambio Teórico en Vietnam en 2027.



En el marco de su estancia en Alemania, Nguyen Xuan Thang y la delegación mantuvieron encuentros y reuniones de trabajo con Olaf Scholz, excanciller federal de Alemania y copresidente de la Comisión de Desarrollo Norte-Sur del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ); Michael Müller, exalcalde de Berlín; y Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.



Las partes abordaron la situación de Vietnam, el estado de sus relaciones con Alemania y la Unión Europea, así como las posibilidades de ampliar la cooperación en los ámbitos económico, comercial, de inversión, científico, tecnológico, de innovación, transformación digital, transición verde y desarrollo de recursos humanos.



Durante su visita a la Embajada de Vietnam en Alemania, Xuan Thang valoró los esfuerzos y contribuciones de la misión diplomática para promover la Asociación Estratégica entre ambos países y le pidió seguir desempeñando su papel como puente de enlace, reforzar la investigación y la capacidad de previsión, y brindar asesoramiento proactivo para aprovechar con mayor eficacia el potencial de cooperación bilateral.



La delegación del PCV y la de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por la vicepresidenta Nguyen Thi Thanh, también se reunieron con varios coterráneos residentes en Alemania, reconocieron sus contribuciones al desarrollo de la Patria y a la sociedad de acogida, y expresaron su deseo de que la comunidad continúe fortaleciendo la unidad, integrándose de manera efectiva, preservando la identidad cultural nacional y desempeñando un papel de puente de amistad y cooperación entre ambas naciones./.