Líder vietnamita asiste a mesa redonda empresarial con Canadá

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció un discurso en una mesa redonda empresarial entre Vietnam y Canadá, celebrado hoy en Ottawa, en el marco de su visita de Estado al país norteamericano.



El evento fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Finanzas de Vietnam y el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, con la participación del ministro canadiense de Comercio Internacional, Maninder Sidhu, funcionarios vietnamitas y representantes empresariales de ambos países.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó la sólida amistad entre Vietnam y Canadá, cimentada en la confianza, el respeto mutuo y la cooperación por el beneficio mutuo. La Asociación Integral establecida en 2017 ha proporcionado un marco favorable para ampliar los vínculos bilaterales.



Subrayó que la importancia de las relaciones entre ambos países trasciende actualmente el marco bilateral. Vietnam, con un mercado de más de cien millones de habitantes y amplios acuerdos de libre comercio, está cada vez más conectado con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la región de Asia-Pacífico; mientras Canadá aporta capital, tecnología, conocimientos, capacidad de gestión y redes empresariales y financieras integradas en América del Norte y la economía mundial. El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) constituye una base institucional clave para conectar estas fortalezas.



Ante el fuerte crecimiento del comercio bilateral, indicó que ambas economías podrían aspirar a alcanzar un intercambio mercantil de entre 14 y 15 mil millones de dólares para 2030, bajo un enfoque equilibrado, sostenible y de mayor valor añadido.



Sostuvo que el comercio bilateral ha evolucionado más rápidamente que la inversión. Canadá cuenta actualmente con más de 300 proyectos de inversión en Vietnam, con un capital registrado total de unos 5 mil millones de dólares, pero la inversión no ha crecido proporcionalmente en los últimos años. Asimismo, la cooperación en procesamiento y manufactura y el desarrollo de cadenas de producción conjuntas siguen siendo limitados.



Esta brecha, consideró, constituye una importante oportunidad de desarrollo en la que ambas partes deberían centrarse para lograr una mayor integración en el futuro próximo.



El dirigente instó a las empresas de ambos países a fortalecer sus vínculos de inversión, especialmente mediante la conexión del capital canadiense a largo plazo con proyectos de alta calidad en Vietnam.



Apuntó que Vietnam tiene una demanda considerable de recursos para infraestructura, energía, logística, infraestructura digital, innovación, desarrollo empresarial y transformación ecológica, y abogó por una cooperación más estrecha en el desarrollo de proyectos, la planificación financiera, la gestión de riesgos y la creación de valor a largo plazo.



Ambas partes deberían colaborar en infraestructura, energía y tecnología, así como sentar las bases para un nuevo modelo de crecimiento. Vietnam presenta una gran demanda de infraestructura de transporte, puertos, aeropuertos, logística, redes eléctricas, energía, infraestructura digital, centros de datos y parques industriales modernos. Canadá, por su parte, posee fortalezas en ingeniería civil, gestión de proyectos, financiación de infraestructura, energías limpias, gas natural licuado (GNL), tecnologías medioambientales, asociaciones público-privadas (APP) y estándares de desarrollo sostenible.



Asimismo, ambos países están ampliando su cooperación en áreas estratégicas como las energías limpias, el GNL, las tecnologías energéticas, los minerales críticos, el transporte y la logística, así como la ciencia, tecnología e innovación.



Según recalcó, Vietnam anima a las empresas canadienses a invertir no solo en activos físicos, sino también en tecnología, investigación y desarrollo, datos, soluciones digitales, tecnologías limpias e industrias capaces de mejorar la productividad. El objetivo final, afirmó, no es simplemente construir una instalación o fábrica, sino generar nuevas capacidades de desarrollo para Vietnam.



Ambas partes deben aprovechar al máximo el CPTPP, llevando la cooperación más allá del comercio convencional de bienes hacia vínculos más profundos en capital, tecnología, empresas, cadenas de suministro y recursos humanos, sugirió.



Para convertir estas orientaciones en realidad, el líder subrayó la necesidad de asumir compromisos firmes. Vietnam seguirá construyendo un entorno de inversión y negocios estable, transparente, competitivo y predecible; protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores; mejorando la preparación de proyectos y la transparencia de la información; y creando condiciones para que los inversores puedan evaluar proyectos a largo plazo, movilizar capital y ejecutarlos.



El máximo dirigente vietnamita instó a los ministerios, sectores y comunidades empresariales de ambos países a seleccionar con urgencia proyectos e iniciativas de alta viabilidad para incluirlos en el plan de acción 2026-2028 del comité económico conjunto Vietnam-Canadá.



Expresó su esperanza de que la calidad de la cooperación no se mida únicamente por los memorandos de entendimiento firmados, sino por los proyectos con inversión efectiva, el capital desembolsado y el nuevo valor creado.



Las empresas de ambos países deben participar más profundamente en las cadenas de valor de la otra parte, mientras ingenieros, expertos y directivos colaboran para generar nuevo valor. Esto, precisó, constituirá una medida sustancial de la calidad de la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá.



En sus palabras de bienvenida, Maninder Sidhu significó que los acuerdos suscritos y la cooperación empresarial han sentado bases sólidas para los vínculos comerciales y de inversión, abriendo nuevas oportunidades de colaboración bilateral. Destacó asimismo el potencial de Canadá en energías limpias y renovables y los vínculos duraderos de sus empresas con Vietnam. Animó a más compañías vietnamitas a invertir y establecerse en el país norteamericano, especialmente en sectores de alta tecnología y procesos de producción más eficientes.



Representantes de asociaciones empresariales y compañías de ambos países debatieron sobre oportunidades en finanzas, energía, infraestructura, transporte y alta tecnología. Coincidieron en que, aunque los lazos económicos bilaterales cuentan con bases sólidas, deben avanzar hacia una nueva etapa, caracterizada por inversiones más profundas, vínculos más estrechos en las cadenas de valor y resultados más sustanciales.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, presencian el intercambio de documentos de cooperación entre empresas de ambos países. (Foto: VNA)



En la ocasión, el secretario general y presidente To Lam y el ministro canadiense presenciaron la entrega de documentos de cooperación entre Vietnam Airlines y CAE Inc. sobre colaboración estratégica en formación aeronáutica y tecnología de simulación.



Asimismo, la aerolínea Vietjet y CAE Inc. firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en la formación de pilotos, tripulantes de cabina y técnicos, así como en tecnología de simulación y aprendizaje digital.



Vietjet también suscribió un memorando de entendimiento con InteliSys Aviation Systems para una cooperación estratégica a largo plazo en la modernización de sistemas tecnológicos clave, transformación digital, inteligencia artificial, gestión de datos, comercio minorista aeronáutico de nueva generación y plataformas tecnológicas, en apoyo a su estrategia de desarrollo y expansión internacional./.