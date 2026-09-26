Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad coterránea en Canadá

Ottawa (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, junto con la delegación de alto nivel vietnamita, se reunió la tarde del 25 de septiembre (hora local) con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad coterránea en este país.



Participaron más de 150 compatriotas, incluidos representantes de asociaciones y organizaciones vietnamitas y personas destacadas de la comunidad que viven, trabajan y estudian en distintas regiones del país.



El embajador de Vietnam en Canadá, Pham Vinh Quang, informó que la comunidad vietnamita en el país norteamericano cuenta con cerca de 300 mil personas, está unida, profundamente integrada y goza de una imagen positiva en la sociedad canadiense. La joven generación participa activamente en tecnología, educación, investigación y emprendimiento, mientras las asociaciones comunitarias desarrollan diversas actividades y prestan especial atención a preservar la identidad cultural y promover la enseñanza del vietnamita.



Los representantes comunitarios expresaron su satisfacción por los logros del país y valoraron los nuevos elementos de la Resolución 23-NQ/TW, emitida el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero. Manifestaron su deseo de mantener los vínculos con la patria, aprovechar sus capacidades y contribuir al desarrollo nacional, además de servir de puente para las relaciones de Vietnam con otros países.

Delegados participan en el encuentro. (Foto: VNA)

En su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó que su visita tiene lugar en un momento especial, después de que Vietnam y Canadá decidieran elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica, casi 10 años después del establecimiento de la Asociación Integral en noviembre de 2017.



Señaló que el nuevo marco abre un espacio más amplio para la cooperación, con la economía, el comercio, la inversión, las finanzas y la integración económica como ámbitos centrales; la ciencia y la tecnología y la transformación digital como nuevos motores del crecimiento; y una mayor cooperación en energía, agricultura, medio ambiente y desarrollo sostenible. También reforzará los intercambios entre los pueblos y el apoyo a la comunidad vietnamita en Canadá.



El mandatario afirmó que la comunidad vietnamita constituye un puente importante entre ambos países, al ser parte inseparable de Vietnam y, al mismo tiempo, miembros activos de la sociedad canadiense con conocimientos, experiencia y redes de relaciones en ambos países. Expresó su deseo de que siga contribuyendo a la amistad y a la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá.



Al compartir los logros alcanzados por Vietnam, señaló que, para cumplir el objetivo de convertir al país en 2045 en una nación desarrollada, de altos ingresos, orientada hacia el socialismo, próspera, civilizada y feliz, el Partido y el Estado consideran a las personas, el conocimiento y la creatividad recursos decisivos. En este proceso, Vietnam necesita aprovechar las capacidades de científicos, expertos, empresarios e intelectuales con experiencia internacional, conocimientos, tecnología y redes globales.



El máximo dirigente vietnamita valoró asimismo el desarrollo de la comunidad en Canadá y sus contribuciones a la vida económica, social y cultural del país. Destacó sus esfuerzos por preservar la lengua, la cultura y las tradiciones vietnamitas y pidió a las familias crear más oportunidades para que los jóvenes regresen a Vietnam, conozcan la historia y cultura nacionales y comprendan mejor sus raíces.



Señaló que las recientes resoluciones estratégicas han contribuido a eliminar obstáculos, liberar recursos y generar nuevos motores de desarrollo. Al mismo tiempo, el Partido y el Estado continúan perfeccionando las políticas destinadas a atender y proteger los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas en el extranjero.



En particular, la Resolución 23-NQ/TW concreta las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido y considera a los vietnamitas en el extranjero no solo parte inseparable de la comunidad nacional, sino también uno de los recursos estratégicos importantes para fortalecer el poder integral del país. En el próximo período, se perfeccionarán las instituciones y políticas para conectar, atraer y aprovechar eficazmente estos recursos, especialmente los de intelectuales, expertos, empresarios, científicos y jóvenes.



El dirigente pidió a los vietnamitas en Canadá seguir fortaleciendo la gran unidad nacional, difundiendo los valores culturales, orientando a las nuevas generaciones, estrechando los vínculos comunitarios, profundizando las relaciones Vietnam-Canadá y contribuyendo al desarrollo nacional mediante acciones concretas.



Afirmó que el Partido y el Estado continuarán creando condiciones favorables para que los compatriotas en el extranjero desarrollen sus potencialidades y contribuyan tanto a Vietnam como al país de acogida.



Asimismo, valoró los esfuerzos de las representaciones vietnamitas en Canadá y les pidió actuar con iniciativa y creatividad para fortalecer las relaciones bilaterales, prestar mayor atención a la comunidad y sus asociaciones, mejorar la protección de los ciudadanos y seguir siendo un respaldo fiable para los vietnamitas en el extranjero.



Tras escuchar las opiniones y propuestas de los compatriotas, el secretario general y presidente To Lam pidió a los ministerios, sectores y localidades pertinentes revisar inmediatamente las cuestiones planteadas y adoptar cuanto antes soluciones adecuadas y exhaustivas para responder a las legítimas aspiraciones de los vietnamitas en el extranjero, incluida la comunidad en Canadá./.