Ciudad Ho Chi Minh intensifica búsqueda e identificación de restos de mártires de guerra

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La campaña de 500 días y noches para buscar, recuperar e identificar los restos de los mártires de guerra en Ciudad Ho Chi Minh se ha desplegado con determinación y ha logrado resultados iniciales importantes.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal, afirmó que la ciudad considera esta labor una tarea política de especial importancia y una expresión de responsabilidad y gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la Patria.



Según el dirigente, el Comité Directivo municipal ha movilizado a organismos, localidades, fuerzas armadas y población para llevar adelante la campaña.



Uno de los principales resultados es la finalización del 100% de la toma de muestras en los 18 cementerios de mártires de la ciudad, con un total de 9.854 muestras. Tras la evaluación de calidad, 7.104 cumplen las condiciones para realizar pruebas de ADN.



Paralelamente, la ciudad ha intensificado la búsqueda y recuperación de restos en el parque Le Thi Rieng, en el barrio de Hoa Hung, antiguo cementerio de Do Thanh. En tres meses, las fuerzas participantes recuperaron allí 664 restos. Además, en otras zonas donde se sospecha la existencia de restos, fueron recuperados otros cinco en la comuna de Thuong Tan.



El funcionario destacó que cada resto y objeto encontrado es gestionado estrictamente conforme a los procedimientos establecidos para facilitar la verificación, el análisis y la identificación.



Señaló que los resultados no solo reflejan el número de restos recuperados, sino que también abren nuevas posibilidades para identificar a los mártires y devolverlos a sus familias y localidades de origen después de décadas.



En relación con la ceremonia de homenaje y entierro de los restos recuperados en el parque Le Thi Rieng, Manh Cuong señaló que se trata de una tarea sagrada que requiere una preparación cuidadosa y el máximo sentido de responsabilidad.



El Comité Directivo ha encargado al Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh coordinar con los organismos y localidades pertinentes los preparativos, incluido el traslado de los restos, la recepción de familiares y delegados, así como los aspectos logísticos, técnicos y de seguridad.



Al mismo tiempo, las autoridades continuarán gestionando los expedientes, objetos y muestras biológicas y avanzando en la identificación de los restos.



El dirigente subrayó que la ceremonia no marcará el final de la labor, ya que continuará la búsqueda de información para esclarecer la identidad, el lugar de origen y los familiares de los mártires.



En la próxima etapa, dijo Ciudad Ho Chi Minh seguirá intensificando la campaña de 500 días y noches con el objetivo de no dejar pasar ninguna información valiosa sobre los mártires y sus lugares de enterramiento.



La ciudad revisará y completará expedientes, listas, esquemas y mapas, además de aprovechar las fuentes documentales disponibles y recabar información de testigos históricos, veteranos de guerra y población local.



El dirigente local destacó la urgencia de esta tarea, dado que muchos testigos son de edad avanzada y cualquier demora puede dificultar la verificación. El Mando Militar de la ciudad continuará coordinando los trabajos con los organismos municipales, la Región Militar 7, las autoridades centrales y otras localidades.



El Comité Directivo mantiene el principio de que mientras haya información, continuará la verificación; mientras existan indicios, continuará la búsqueda. Para ello, la ciudad garantizará los recursos humanos y medios necesarios.



Manh Cuong pidió a las familias de los mártires, así como a veteranos, testigos históricos y ciudadanos, seguir aportando información, documentos y muestras biológicas que puedan contribuir a localizar e identificar los restos.



Subrayó que incluso un pequeño dato puede convertirse en una pista importante. Ciudad Ho Chi Minh continuará movilizando todos los recursos necesarios para que el mayor número posible de mártires pueda regresar con su nombre, su tierra natal, sus familias y sus compañeros./.

VNA