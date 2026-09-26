Líder vietnamita pide reforzar los intercambios entre los partidos comunistas de Vietnam y Canadá

Ottawa (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió la tarde del 25 de septiembre (hora local) al secretario general del Partido Comunista de Canadá (CPC), Drew Garvie.



El líder vietnamita agradeció a los miembros del CPC su constante apoyo a Vietnam durante la lucha por la independencia y reunificación nacional, así como en la actual construcción y defensa de la Patria. Reafirmó que el Partido Comunista de Vietnam concede gran importancia a las relaciones tradicionales de amistad con el CPC y expresó su deseo de reforzar la coordinación, el intercambio y el aprendizaje mutuo de experiencias.



Drew Garvie recordó los vínculos tradicionales entre ambos partidos, forjados durante el movimiento de solidaridad con Vietnam. Señaló que el fallecido secretario general del CPC Tim Buck se reunió con el Presidente Ho Chi Minh en Hanoi en 1963 y que el partido canadiense participó en el movimiento contra la guerra en Vietnam. Asimismo, felicitó al secretario general y presidente To Lam y a la delegación vietnamita por el éxito de la visita.



Garvie destacó los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, especialmente las orientaciones para una nueva etapa de desarrollo basada en la innovación y la gobernanza social, junto con la mejora de la calidad de vida de la población. Expresó su deseo de fortalecer la amistad entre ambos partidos, construir partidos sólidos y contribuir al movimiento comunista y obrero internacional.



También valoró positivamente el discurso del mandatario vietnamita en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que expuso las posiciones de Vietnam sobre paz, cooperación y desarrollo.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam señaló que, tras 40 años de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha logrado importantes avances de trascendencia histórica y está desplegando esfuerzos para aplicar las grandes decisiones sobre el desarrollo nacional.



Reafirmó la importancia que Vietnam concede a las relaciones con Canadá y señaló que, tras sus intercambios con la gobernadora general, el primer ministro y dirigentes del Parlamento canadiense, ambas partes coincidieron en que existe un amplio margen para ampliar la cooperación y decidieron elevar los vínculos al nivel de Asociación Estratégica.



Para aplicar eficazmente el nuevo marco, ambos países acordaron elaborar un Plan de Acción con objetivos concretos para fortalecer las relaciones político-diplomáticas, mantener el impulso de la cooperación económica, comercial y de inversión y ampliar los vínculos en defensa-seguridad, ciencia y tecnología, innovación y educación-formación. También acordaron coordinarse en foros multilaterales y sobre cuestiones regionales e internacionales, como el mantenimiento de la paz y la estabilidad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este.



El dirigente vietnamita pidió a ambos partidos intensificar el intercambio de información y experiencias y profundizar el intercambio teórico y práctico sobre construcción partidista, socialismo, desarrollo económico vinculado al progreso y la justicia social y promoción del papel del pueblo en el nuevo contexto. Asimismo, instó a seguir apoyando las relaciones Vietnam-Canadá y a la comunidad vietnamita en Canadá para que se integre, prospere y desempeñe su papel como puente de amistad entre ambos países.



Con este motivo, el secretario general y presidente To Lam invitó a Drew Garvie a visitar Vietnam para intercambiar propuestas destinadas a profundizar las relaciones entre ambos partidos. Garvie agradeció la invitación y la aceptó./.

VNA