Líder vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a Canadá

Ottawa (VNA) - El avión especial que transportaba al secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y a la delegación de alto nivel vietnamita partió la noche del 25 de septiembre (hora local) de Ottawa, poniendo fin a su visita de Estado a Canadá, por invitación de la gobernadora general Louise Arbour.



Durante la visita, el mandatario vietnamita mantuvo encuentros con la gobernadora general, los presidentes del Senado y de la Cámara de los Comunes y el primer ministro Mark Carney; pronunció un discurso de política exterior en el Parlamento; y recibió al secretario general del Partido Comunista de Canadá, Drew Garvie, a la Asociación de Amistad Canadá-Vietnam y a dirigentes de empresas, grupos y fondos de inversión. También asistió al Diálogo de Alto Nivel Empresarial Vietnam-Canadá y se reunió con expertos y científicos vietnamitas, funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad coterránea en el país.



En los encuentros, ambas partes valoraron los importantes avances registrados en las relaciones bilaterales tras más de 50 años de vínculos de amistad y casi 10 años de Asociación Integral. Destacaron el fortalecimiento de la confianza política y el entendimiento mutuo, así como la expansión de la cooperación en economía, comercio, inversión, defensa-seguridad, educación-formación, ciencia-tecnología, cultura e intercambios entre los pueblos.



Sobre esta base, coincidieron en elevar las relaciones al marco de Asociación Estratégica, con mayor confianza política, una cooperación más amplia y sustancial y una mayor interconexión de intereses. Asimismo, acordaron elaborar una agenda y un plan de acción concretos para aplicar eficazmente el nuevo marco.



En las cuestiones regionales e internacionales, reafirmaron la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación, promover el multilateralismo y respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. También acordaron continuar coordinándose en las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Comunidad Francófona, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y otros mecanismos multilaterales, respaldar el papel central de ASEAN y apoyar una mayor cooperación de Canadá con ASEAN y Asia-Pacífico.



Durante las conversaciones entre el secretario general y presidente To Lam y el premier Mark Carney, ambos países emitieron una Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá, sustentada en ocho pilares: cooperación bilateral, regional y multilateral; comercio, inversión, finanzas y economía; transporte, cadenas de suministro e infraestructura; transformación digital, inteligencia artificial, tecnologías avanzadas e innovación; seguridad energética, medio ambiente y crecimiento sostenible; seguridad alimentaria y agricultura; defensa, seguridad, asuntos marítimos, aplicación de la ley y justicia; y educación, cultura e intercambios entre los pueblos.



Estos pilares, según la declaración, permitirán a ambos países afrontar desafíos comunes, aprovechar nuevas oportunidades y contribuir a un Indo-Pacífico más seguro, próspero y dinámico.



En el Parlamento canadiense, el secretario general y presidente To Lam pronunció el discurso “La Asociación Estratégica Vietnam-Canadá en un mundo en constante cambio”, en el que expresó su deseo de que los parlamentarios acompañen la nueva etapa de las relaciones y afirmó que Vietnam está dispuesto a trabajar con Canadá para construir una Asociación Estratégica profunda, en beneficio de ambos pueblos y de la comunidad internacional.



Con este motivo, dirigentes de ambos países presenciaron la entrega de documentos de cooperación entre organismos de Vietnam y Canadá. Las dos partes expresaron su confianza en que estos acuerdos, junto con el nuevo marco de Asociación Estratégica, llevarán los vínculos bilaterales hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo./.

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