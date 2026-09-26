Vietnam y Malasia apuntan a un comercio bilateral de 20 mil millones de dólares

Kuala Lumpur (VNA) - El comercio entre Vietnam y Malasia se ha más que duplicado en la última década, al pasar de 7,4 mil millones de dólares en 2015 a 16,33 mil millones en 2025, y ambos países apuntan ahora a elevar el intercambio bilateral hasta los 20 mil millones de dólares.



Según Phung Van Thanh, consejero comercial de Vietnam en Malasia, este país continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Vietnam tanto en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como a escala mundial. En los primeros seis meses de 2026, el intercambio bilateral alcanzó 10,8 mil millones de dólares, con exportaciones vietnamitas de 3,4 mil millones e importaciones de 7,4 mil millones. De mantenerse este ritmo, se prevé que el comercio bilateral supere por primera vez los 18 mil millones de dólares en 2026.



Sin embargo, mientras el intercambio bilateral creció a un promedio anual del 8,52% entre 2015 y 2025, las exportaciones vietnamitas a Malasia aumentaron solo un 3,89%, de 3,58 mil millones a 5,33 mil millones de dólares. Los principales productos exportados son maquinaria, equipos eléctricos, productos mecánicos y materias primas para la producción. Vietnam aún no cuenta con ningún producto cuya exportación a Malasia alcance los mil millones de dólares y solo dos superan los 500 millones.



En sentido contrario, las importaciones desde Malasia crecieron a un promedio anual del 11,48%, de 3,95 mil millones de dólares en 2015 a 11 mil millones en 2025, principalmente maquinaria y equipos, combustibles, computadoras, productos electrónicos y componentes. Como resultado, el déficit comercial de Vietnam con Malasia aumentó de 367 millones de dólares en 2015 a 5,67 mil millones en 2025 y rozó los 4 mil millones en el primer semestre de 2026.



Según Phung Van Thanh, uno de los principales obstáculos para aumentar las exportaciones vietnamitas son los requisitos relacionados con las normas Halal. La mayoría de los principales productos exportados pertenece al sector manufacturero y no requiere certificación Halal, mientras que los alimentos y bebidas aún no cumplen plenamente los estrictos criterios exigidos.



Con unos 34,2 millones de habitantes, de los cuales el 60,4% son musulmanes, Malasia constituye un mercado importante para los alimentos Halal. El país figura entre los cinco mayores importadores de estos productos dentro de la Organización de Cooperación Islámica (OIC), con compras superiores a 20 mil millones de dólares anuales. El mercado interno de alimentos Halal se estima en 50 mil millones de dólares.



Además, el Plan Maestro de la Industria Halal (HIMP) establece el objetivo de elevar el consumo interno de productos Halal a 113 mil millones de dólares para 2030 y convertir a Malasia en un centro mundial del comercio islámico, lo que abre oportunidades para que los productos Halal vietnamitas accedan al mercado musulmán global.



Vietnam cuenta con un importante potencial para desarrollar la industria Halal, al figurar entre los 10 principales exportadores mundiales de productos agrícolas como arroz, café, anacardos, pimienta y plantas medicinales. Más del 80% de los productos agrícolas de origen exclusivamente vegetal del país cumplen, en esencia, los requisitos básicos Halal, al no contener alcohol ni derivados prohibidos. Las empresas vietnamitas también adoptan cada vez más medidas para cumplir estas exigencias.



El desarrollo de productos conforme a las normas Halal se considera una vía clave para superar los obstáculos a las exportaciones, contribuir a que el comercio bilateral alcance los 20 mil millones de dólares y avanzar hacia los 25 mil millones anuales.



No obstante, las empresas vietnamitas siguen afrontando dificultades para acceder a la certificación Halal, debido a su limitada experiencia, la escasez de servicios de asesoramiento especializado y las diferencias entre los requisitos de certificación de los distintos mercados musulmanes. Vietnam tampoco cuenta todavía con muchas organizaciones certificadoras Halal ampliamente reconocidas a escala internacional, por lo que las empresas deben recurrir a entidades extranjeras, cuyos procedimientos son complejos y costosos.



En Malasia, el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM) aplica un estricto proceso de certificación. Para obtener la etiqueta Halal, las empresas deben completar la documentación, someterse a inspecciones presenciales de las instalaciones de producción y la cadena de suministro, designar personal especializado en cumplimiento Halal y capacitar adecuadamente a sus trabajadores. Además, las empresas extranjeras deben asumir los gastos de viaje, alojamiento y manutención de las delegaciones de inspectores de JAKIM, lo que supone una carga financiera considerable./.

VNA