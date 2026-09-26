Vietnam refuerza control de la flota para combatir la pesca ilegal

Hanoi (VNA) - Vietnam refuerza la gestión y supervisión de la flota pesquera para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), después de que las inspecciones realizadas en las localidades de Can Tho y Vinh Long constataran que el 100% de los buques sujetos a registro han sido incorporados a la base de datos nacional VNFishbase, equipados con sistemas de monitoreo de buques (VMS), identificados mediante VNeID y marcados conforme a las normas.



Las localidades han intensificado las inspecciones, detectado y sancionado infracciones administrativas y actualizado periódicamente los resultados en la base de datos correspondiente. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pidió seguir revisando y gestionando estrictamente la flota, especialmente los buques que no cumplen las condiciones para operar.



Las localidades deberán elaborar listas de embarcaciones sin permisos de pesca o con permisos vencidos, certificados de inspección técnica o de seguridad alimentaria caducados, o que no hayan instalado el VMS. Estos buques deberán permanecer bajo estricto control y no podrán embarcar artes o equipos de pesca ni participar en actividades pesqueras hasta cumplir los requisitos establecidos.



En los casos de pérdida de conexión con el VMS durante seis horas o más en el mar, deberán revisarse los expedientes y sancionarse las infracciones relacionadas con la falta de comunicación de la posición cada seis horas, el suministro incorrecto de información o la ausencia de registros. Las infracciones relativas a diarios de pesca, compra y transbordo, VMS, superación de los límites autorizados o incursión en aguas extranjeras deberán resolverse definitivamente en un plazo máximo de 60 días.



El Ministerio también pidió revisar y verificar toda la información sobre las salidas y entradas de los buques en los puertos, cotejar los datos de identificación de embarcaciones y propietarios y activar el nivel 2 de identificación en VNeID. Asimismo, deberá completarse la instalación de la aplicación de declaración de salida y entrada de puerto del sistema eCDT para todos los propietarios de buques de seis metros de eslora o más.



Las localidades deberán garantizar recursos suficientes para controlar los buques en puertos y en el mar, supervisar sus entradas y salidas y verificar el volumen de productos pesqueros desembarcados. También deberán modernizar los puertos pesqueros incluidos en la planificación 2021-2030, incluidos los puertos y puntos de desembarque privados, para garantizar las declaraciones en el sistema eCDT conforme a la Circular 81/2025/TT-BNNMT.



Asimismo, deberán completar el inventario general de la flota, incluidos los buques aún no registrados y aquellos cuyo registro haya sido cancelado pero que todavía puedan operar. Sobre esta base, se procederá a registrar las embarcaciones y expedir o renovar los permisos de pesca y los certificados de seguridad técnica y alimentaria conforme a las normas.



En materia de trazabilidad, las organizaciones gestoras de los puertos pesqueros y las Subdirecciones de Pesca deberán expedir certificados de origen de los productos pesqueros capturados, contribuyendo a garantizar la producción y el crecimiento sostenible del sector.



A largo plazo, el Ministerio pidió elaborar planes integrales para desarrollar una industria pesquera sostenible, responsable e integrada internacionalmente, orientada a reducir la intensidad pesquera, modernizar la flota, proteger los recursos y desarrollar las principales especies acuícolas y autóctonas bajo criterios verdes y circulares.



En una reciente reunión con el Comité Popular de la provincia de Vinh Long sobre la lucha contra la pesca IUU, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Vo Van Hung pidió seguir gestionando estrictamente la flota, centrarse en los buques que incumplen las denominadas “tres no”, resolver las pérdidas de conexión del VMS, controlar las entradas y salidas de los puertos y reforzar la trazabilidad.



Vo Van Hung instó a Vinh Long a pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo y renovar los métodos de gestión para garantizar datos completos y transparentes, mejorar la gestión pesquera y avanzar hacia un desarrollo sostenible del sector./.

VNA