Fortalecen lazos de confianza y cooperación entre Vietnam y Lituania

Hanoi (VNA)- Una delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su vicepresidente Nguyen Doan Anh, concluyó una visita oficial a Lituania, realizada del 27 al 29 de septiembre, la cual contribuyó a mantener los contactos de alto nivel, consolidar la confianza política y reforzar el entendimiento mutuo en vísperas del 35º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales que se celebrará en 2027.



Durante las conversaciones con el presidente del Seimas (Parlamento) de Lituania, Juozas Olekas, Nguyen Doan Anh afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética con Lituania, y aprecia profundamente el afecto y el apoyo brindados por el Estado y el pueblo lituanos a la nación indochina.



Propuso que ambas partes aprovechen los resultados de las visitas y contactos de alto nivel para ampliar la cooperación, especialmente en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



Ambos Parlamentos deben acompañarse mutuamente en el perfeccionamiento institucional, creando condiciones favorables para cumplir los compromisos bilaterales y convertir los buenos vínculos políticos en resultados concretos de cooperación. A través de sus funciones legislativa y de supervisión, los órganos parlamentarios de ambos países pueden contribuir a poner en práctica las orientaciones de cooperación y generar beneficios tangibles para los ciudadanos y las empresas.



Por su parte, Juozas Olekas valoró altamente los logros socioeconómicos de Vietnam y coincidió en reforzar el papel del poder legislativo en la promoción y supervisión de la aplicación de los acuerdos bilaterales. También subrayó la importancia de intensificar el intercambio de experiencias legislativas, especialmente en materia de transformación digital, desarrollo verde e innovación.



Durante la reunión, Olekas informó sobre la creación del grupo parlamentario de amistad Lituania-Vietnam, que abre un nuevo canal de comunicación entre los legisladores de ambos países y contribuye a fortalecer la coordinación en los foros parlamentarios regionales e internacionales.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, se reúne con el presidente del Seimas (Parlamento) de Lituania, Juozas Olekas. (Fuente: VNA)



Durante su encuentro con el primer vicepresidente del Seimas, Domas Griskevicius, Nguyen Doan Anh propuso mantener un contacto regular e incrementar los intercambios de delegaciones de líderes y parlamentarios. Subrayó la importancia de estas actividades para fortalecer los lazos entre ambos órganos legislativos, con miras al 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2027.



Domas Griskevicius afirmó que las relaciones parlamentarias deben fomentar el establecimiento de contactos entre empresas, instituciones educativas y ciudadanos de ambos países, ampliando así las bases de la cooperación bilateral.



Durante su encuentro con el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Seimas, Remigijus Motuzas, el dirigente vietnamita expresó su agradecimiento por la asistencia de Lituania en la formación de funcionarios y técnicos vietnamitas. Propuso aprovechar esta base para ampliar la cooperación en educación, investigación e intercambios juveniles, así como fortalecer los lazos entre las comisiones especializadas de ambos países.



Remigijus Motuzas consideró que la alta tecnología, la transformación digital, las energías limpias y la educación y formación constituyen áreas prometedoras de cooperación. Respaldó la propuesta de fomentar y facilitar los contactos entre empresas, instituciones de investigación y formación, y la población de ambos países. Afirmó que los órganos del Seimas pueden brindar apoyo mediante el intercambio de experiencias en materia de políticas para ayudar a los socios a implementar programas de cooperación concretos.



Abordando cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes destacaron la importancia de respetar el derecho internacional, la solución pacífica de controversias, la garantía de la seguridad, y la libertad de navegación y sobrevuelo. Vietnam está dispuesto a desempeñar un papel de enlace para ayudar a Lituania a fortalecer sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en particular mediante la cooperación entre órganos legislativos.



Durante sus conversaciones sobre cuestiones económicas, Nguyen Doan Anh propuso que ambas partes aprovechen eficazmente el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y Vietnam (EVFTA), fortalecieran las conexiones y faciliten el comercio y la inversión, y perfeccionen aún más el marco jurídico para la cooperación, incluyendo la negociación de un tratado para evitar la doble imposición.



Asimismo, solicitó a Lituania que continúe apoyando la pronta ratificación por parte de otros Estados miembros de la UE del Acuerdo de Protección de Inversiones con Vietnam (EVIPA), y que promueva el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por la Comisión Europea, en el marco de su presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que asumirá en el primer semestre de 2027.



Durante una sesión de trabajo con KN Energies, Nguyen Doan Anh elogió la experiencia de la empresa en la diversificación de fuentes de energía y la garantía de la seguridad energética. Celebró el memorando de entendimiento de cooperación firmado el 28 de julio de 2026 entre KN Energies y la empresa vietnamita Indel Petro.



Los representantes de KN Energies expresaron su deseo de compartir su experiencia internacional y participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura energética en Vietnam. Con base en el memorando de entendimiento firmado, la empresa está dispuesta a colaborar con sus socios vietnamitas para desarrollar proyectos de cooperación viables y eficaces.



Durante una reunión con funcionarios y personal de la Embajada de Vietnam, así como con representantes de la comunidad de coterráneos en Lituania, Nguyen Doan Anh elogió los esfuerzos de la misión diplomática para promover las relaciones bilaterales, apoyar a los connacionales y garantizar la protección ciudadana. Instó a la embajada a seguir desempeñando un papel activo en la conexión de organizaciones, localidades y empresas de ambos países, y promover oportunidades de cooperación adecuadas./.