Abren proceso penal contra tres miembros de la organización terrorista “Viet Tan”

Hanoi (VNA) – La Agencia de Investigación de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública detuvo hoy a tres hombres y abrió un proceso penal contra ellos por los delitos de “terrorismo”, contemplado en la cláusula 2 del artículo 299, y “falsificación de sellos y documentos de organismos y organizaciones”, previsto en la cláusula 2 del artículo 341 del Código Penal.



Los guardias fronterizos del puesto de My Quy Tay, en la provincia de Tay Ninh, sorprendieron a los tres hombres a las 21:50 horas del 18 de septiembre cuando entraban ilegalmente en Vietnam desde Camboya.



Se tratan de Nguyen Duc Thuan, de 52 años, originario de la provincia de Lam Dong; Ho Pham Hiep Huy, de 51 años, residente en Ciudad Ho Chi Minh; y Thai Cong Truong Son, de 46 años, originario de la provincia de Dong Thap.



Nguyen Duc Thuan llevaba dos documentos de identidad falsificados a nombre de Phan Duc Trung, así como un pasaporte noruego a su propio nombre. Ho Pham Hiep Huy, por su parte, portaba un pasaporte australiano a nombre de Tran Hiep.



Durante la investigación, los detenidos declararon ser miembros de la organización “Viet Tan” y reconocieron haber llevado documentos falsificados para entrar ilegalmente en Vietnam con el propósito de llevar a cabo actividades terroristas y de sabotaje.



Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los sospechosos, así como para tramitar el caso de acuerdo con la legislación vigente./.

VNA