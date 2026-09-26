Canciller vietnamita se reúne con su homóloga canadiense

Ottawa (VNA)- En el marco de la visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung mantuvo el 25 de septiembre (hora local) en Ottawa conversaciones con su homóloga canadiense, Anita Anand.



Durante el encuentro, el ministro reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con Canadá y subrayó que la decisión de elevar los vínculos bilaterales al nivel de asociación estratégica constituye un hito importante, que refleja el creciente nivel de confianza, los intereses comunes y la cada vez mayor convergencia de las visiones estratégicas, así como el amplio potencial de cooperación entre ambos países.



Por su parte, Anita Anand afirmó que Canadá concede importancia a la asociación estratégica con Vietnam y destacó el compromiso de su país de poner en práctica el nuevo marco de relaciones de manera profunda, sustantiva y eficaz.



Ambos ministros coincidieron en que los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos países deben reforzar su papel de coordinación y promover la aplicación efectiva de los entendimientos comunes y acuerdos alcanzados por sus dirigentes.



Acordaron mantener el impulso de los intercambios y contactos a todos los niveles y fortalecer la coordinación entre los ministerios, organismos, localidades y empresas de ambos países.



Aprobaron el Plan de Acción para la implementación del marco de Asociación Estratégica Vietnam-Canadá, con el objetivo de convertir los compromisos y orientaciones de los dirigentes de alto nivel en programas y proyectos concretos.



El plan presta especial atención a ámbitos prioritarios como la política y la diplomacia, la economía y el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la medicina y la industria farmacéutica, la educación y la formación, el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados, la seguridad energética, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el transporte, la cooperación en la gestión de cadenas de suministro e infraestructuras, la defensa y la seguridad, la aplicación de la ley y la justicia, la cultura y los intercambios entre los pueblos.



Ambas partes acordaron aprovechar el mecanismo de consulta política a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores para reforzar la cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y Asuntos Globales de Canadá en la aplicación de los resultados y acuerdos de alto nivel.



También acordaron mantener de manera periódica y eficaz los mecanismos de cooperación bilateral existentes y continuar intercambiando opiniones sobre el posible establecimiento de otros mecanismos de diálogo de carácter estratégico.



Los dos ministros intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.



Hoai Trung propuso que Canadá intensifique la coordinación en los mecanismos multilaterales y regionales y contribuya al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en un contexto internacional marcado por una evolución cada vez más compleja.



Por su parte, Anita Anand afirmó que Vietnam es un socio clave e importante de Canadá en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en el Indo-Pacífico, y señaló que Canadá seguirá impulsando la cooperación en el marco de la asociación estratégica ASEAN-Canadá.



Ambas partes acordaron continuar coordinándose estrechamente en las Naciones Unidas, la ASEAN y los mecanismos liderados por esta organización, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la Organización Internacional de la Francofonía.



Asimismo, afirmaron apoyarse mutuamente en la organización de APEC 2027 en Vietnam y APEC 2029 en Canadá. Vietnam reafirmó también su respaldo a la candidatura de Canadá para acoger la Cumbre de la Francofonía en 2028./.

VNA