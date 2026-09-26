Vietnam y Canadá tienen amplio margen para cooperación en la nueva era

Ottawa (VNA)- El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el restablecimiento de la confianza, el respeto al derecho internacional y la promoción de la cooperación multilateral comparte muchas similitudes con las prioridades de la política exterior canadiense, lo que abre nuevas oportunidades para que ambos países amplíen su cooperación.

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En una entrevista con corresponsales de la Agencia de Noticias de Vietnam en Canadá, Vina Nadjibulla, cofundadora y directora ejecutiva del Centro de Estrategia Empresarial de Canadá, señaló que un aspecto destacable del discurso del líder vietnamita fue la convergencia entre el mensaje de su país y las posiciones que Canadá promueve en la ONU.

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Según Nadjibulla, el énfasis del secretario general y presidente To Lam en el restablecimiento de la confianza, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, la resolución responsable de las diferencias y el mantenimiento del diálogo en medio de la creciente competencia geopolítica refleja las preocupaciones comunes de muchos países ante los desafíos actuales.

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Esta convergencia de intereses crea un espacio para que Vietnam y Canadá desarrollen relaciones más amplias y profundas. Si bien ambos países no adoptan exactamente el mismo enfoque ante todos los asuntos internacionales, comparten el interés por mantener un sistema basado en normas, donde las instituciones y el diálogo contribuyan a limitar la influencia de la política de poder, al tiempo que otorgan a los países mayor margen para adoptar decisiones de desarrollo autónomas.

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En cuanto al papel de Vietnam en el sistema multilateral, Nadjibulla identificó tres áreas en las que Vietnam podría realizar contribuciones prácticas: comercio basado en normas, diplomacia regional y gobernanza tecnológica.

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En el ámbito comercial, Vietnam está profundamente integrado en la economía global y desempeña un papel cada vez más importante en las cadenas de producción y suministro internacionales. Esto le confiere un interés directo en mantener mercados abiertos y predecibles, regidos por normas comunes.

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El llamamiento del secretario general y presidente a fortalecer un sistema multilateral de comercio abierto, justo y transparente es particularmente significativo, dado que el sistema de comercio global enfrenta una presión creciente. El papel de Vietnam como Presidente del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 también le brinda la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de uno de los marcos comerciales basados en normas más importantes del Indo-Pacífico.

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En el ámbito de la diplomacia regional, Nadjibulla describió a Vietnam como un miembro influyente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con amplia experiencia en el mantenimiento del diálogo y la cooperación con socios que presentan intereses y posturas diversas.

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Señaló que la experiencia del país en el equilibrio de las relaciones con las grandes potencias y el mantenimiento de la autonomía estratégica ofrece valiosas lecciones para los países en desarrollo y los países medianos.

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En particular, en el campo de la gobernanza tecnológica, la experta canadiense celebró el énfasis del secretario general y presidente en que los países en desarrollo deben tener una voz sustantiva en la configuración de las normas internacionales sobre tecnología digital e inteligencia artificial (IA), en lugar de simplemente adaptarse a los estándares desarrollados en otros lugares.

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Afirmó que Vietnam podría contribuir a que los debates internacionales sobre IA, gobernanza digital y la transición ecológica reflejen de manera más completa las necesidades y perspectivas de desarrollo de las economías emergentes. Esto también ayudaría a promover un sistema de gobernanza tecnológica más inclusivo, en el que los beneficios de la innovación se compartan de forma más amplia.

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Respecto a las relaciones entre Vietnam y Canadá, Nadjibulla indicó que la prioridad para la próxima fase debería ser ampliar la cooperación más allá del comercio de bienes, hacia la inversión, las alianzas tecnológicas y una mayor resiliencia económica.

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Afirmó que ambos países ya contaban con importantes bases institucionales para impulsar esta agenda, incluyendo el CPTPP, el marco de cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación, y el comité económico conjunto Vietnam-Canadá.

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También propuso fortalecer el diálogo regular entre ambos gobiernos sobre seguridad y resiliencia económica, con especial atención a los minerales críticos, la energía, las cadenas de suministro, las tecnologías emergentes y la inversión.

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Además, Vietnam y Canadá debean aprovechar el CPTPP y el proceso de establecimiento de un marco de libre comercio ASEAN-Canadá no solo para incrementar el comercio de bienes, sino también para promover la cooperación en inversión y producción.

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Según Nadjibulla, Canadá tiene ventajas en energía, minerales críticos, capital y capacidades de investigación en IA y tecnologías avanzadas, mientras que Vietnam posee una importante capacidad manufacturera, un mercado en rápido crecimiento y una profunda integración en las redes de producción del sudeste asiático. Estas fortalezas complementarias brindan oportunidades para que ambos países construyan conjuntamente cadenas de suministro más diversificadas y resilientes, mejor preparadas para resistir las crisis externas.

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Otro ámbito de cooperación que destacó especialmente es el fortalecimiento de los vínculos entre empresas, universidades e instituciones de investigación de ambos países en materia de gobernanza de la IA, ciberseguridad, estándares digitales, tecnologías limpias y desarrollo de recursos humanos.

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Afirmó que el mensaje del secretario general y presidente To Lam, en el sentido de que el desarrollo tecnológico debe ampliar las oportunidades en lugar de crear nuevas formas de dependencia, tiene una relevancia directa para la dirección de esta cooperación./.