Canciller: Visita de trabajo del dirigente vietnamita reafirma mensaje del país en nueva era

Hanoi (VNA)- La visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en Estados Unidos y Canadá puso de relieve los objetivos, las orientaciones y el camino de desarrollo del país en la nueva era, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Del 20 al 25 de septiembre de 2026, el dirigente vietnamita, junto con una delegación de alto nivel, asistió al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizó actividades bilaterales en Estados Unidos y efectuó una visita de Estado a Canadá.



Al referirse a los resultados de la visita en la entrevista a la prensa, el ministro destacó que esta fue un gran éxito y logró resultados amplios y sustantivos.



Uno de los aspectos más destacados fue que el dirigente vietnamita intercambió, al más alto nivel, puntos de vista sobre los logros del proceso de renovación (Doi Moi), las orientaciones de desarrollo y la política exterior de Vietnam, así como las orientaciones de desarrollo en la nueva era.



Durante el Debate General de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmó firmemente la política exterior de Vietnam como miembro activo y responsable de la comunidad internacional, que participa de manera proactiva y constructiva en la solución de los asuntos comunes.



Su discurso recibió una valoración positiva de numerosos países por sus apreciaciones sobre la situación internacional y sus propuestas para que las Naciones Unidas desempeñen mejor su papel y para que los Estados miembros refuercen la coordinación, especialmente en un contexto en el que el mundo necesita más que nunca el papel de las instituciones multilaterales, mientras las Naciones Unidas afrontan también numerosas dificultades.



En el marco de la visita, el secretario general y presidente To Lam mantuvo además intercambios y reuniones con fondos, programas de desarrollo y organismos especializados de las Naciones Unidas, compartió las experiencias de Vietnam y expresó su deseo de continuar contribuyendo a las actividades de las organizaciones de desarrollo de la ONU. Vietnam es considerado un modelo de cooperación para el desarrollo entre las Naciones Unidas y los países en desarrollo.



En Estados Unidos y Canadá, mantuvo numerosos encuentros con dirigentes de los Gobiernos y Parlamentos, académicos, científicos, empresarios, amigos y miembros de la comunidad vietnamita.



Según el ministro Le Hoai Trung, los encuentros en Estados Unidos contribuyeron a impulsar la tendencia positiva en las relaciones bilaterales y demostraron la buena voluntad de Vietnam para abordar cuestiones de interés común, incluido el comercio.



En cuanto a Canadá, uno de los resultados más destacados fue el acuerdo de ambos países para elevar sus relaciones a un nuevo nivel y establecer una Asociación Estratégica, junto con un Programa de Acción que incluye numerosos contenidos y medidas concretas en diversos ámbitos.



Además de las conversaciones y reuniones mantenidas por el secretario general y presidente, otros dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam trabajaron con socios, empresas e institutos de investigación.



Empresas vietnamitas alcanzaron numerosos acuerdos y mantuvieron intercambios con socios estadounidenses y canadienses sobre mecanismos y medidas para promover una cooperación más sustantiva y profunda en ámbitos acordes con los intereses y las necesidades de desarrollo de Vietnam, así como de ambos socios.



Entre los sectores que recibieron especial atención figuran el comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la educación y la formación, la energía y el transporte.



El ministro consideró que el conjunto de las actividades bilaterales y multilaterales no solo abre nuevas oportunidades para una cooperación práctica, sino que también contribuye a impulsar cuestiones internacionales respaldadas por las Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá, creando así condiciones para que Vietnam siga desempeñando un papel activo en la región y en el mundo.



En cuanto a la aplicación de los compromisos y acuerdos alcanzados, señaló que los Estados miembros y los dirigentes de las Naciones Unidas valoran las posiciones, propuestas y experiencias de Vietnam, así como sus contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo.



Por ello, los organismos y organizaciones vietnamitas deben seguir coordinándose con sus socios y aprovechar las fortalezas de las organizaciones de las Naciones Unidas, no solo en términos de recursos financieros de apoyo, sino también de conocimientos especializados en ámbitos necesarios para una etapa de desarrollo de mayor nivel.



Vietnam también debe aprovechar las experiencias internacionales en la elaboración de normas y el desarrollo institucional, desde la propiedad intelectual y las tecnologías de la información hasta la gobernanza de la inteligencia artificial.



Respecto a Estados Unidos y Canadá, los ministerios, organismos, localidades, unidades y organizaciones vietnamitas coordinarán con sus respectivos socios la concreción de los compromisos y acuerdos en programas y planes con hojas de ruta, plazos, medidas y responsabilidades claramente definidos.



La implementación abarcará ámbitos como la política, las relaciones entre los Gobiernos y los Parlamentos, los intercambios entre los pueblos, la ciencia y la tecnología, la economía, el comercio y la inversión, la seguridad y la defensa, la energía, así como la educación y la formación, especialmente el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



El ministro subrayó que, en la nueva etapa y ante las nuevas exigencias del desarrollo, Vietnam necesita fortalecer oportunamente su capacidad de cooperación en nuevos ámbitos.



En este sentido, destacó que, en el sector energético, la cooperación nuclear constituye una vía de especial interés, dado que tanto Estados Unidos como Canadá cuentan con fortalezas en este campo./.

VNA