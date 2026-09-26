Relaciones entre Vietnam y Canadá entran en nueva fase dinámica y sustancial

Hanoi (VNA)- La visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizada por invitación de la gobernadora general Louise Arbour, dio como resultado el establecimiento de una Asociación Estratégica que marca un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales.



Este ascenso de nivel de las relaciones culmina más de cinco décadas de cooperación y refleja la intención de ambas naciones de profundizar la inversión en un futuro compartido.



Elevación de nexos Vietnam-Canadá al nivel de Asociación Estratégica



Vietnam y Canadá, que establecieron relaciones diplomáticas en 1973, han construido progresivamente una relación caracterizada por una creciente apertura, confianza y cercanía.



Al producirse en un momento en que la relación estaba lista para entrar en una fase más amplia y sustancial, la visita transformó años de potencial acumulado en planes concretos, diseñados para generar beneficios tangibles para ambos países.



Durante sus conversaciones, el secretario general y presidente To Lam y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acordaron emitir la Declaración Conjunta sobre la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica, fundamentada en ocho pilares: cooperación bilateral, regional y multilateral; comercio, inversión, finanzas y economía; transporte, cadenas de suministro e infraestructura; transformación digital, inteligencia artificial e innovación; seguridad energética, protección ambiental y crecimiento sostenible; seguridad alimentaria y agricultura; defensa, seguridad y aplicación de la ley; y educación, cultura e intercambios pueblo a pueblo.



Ambos países compartieron también visiones comunes sobre el derecho internacional, el libre comercio y la estabilidad regional, aprovechando fortalezas complementarias: Vietnam apuesta por la ciencia, la tecnología y la integración global para alcanzar sus objetivos de desarrollo para 2030 y 2045, mientras que Canadá diversifica sus mercados y amplía su presencia en la región del Indo-Pacífico.



Ambas partes se comprometieron a profundizar los vínculos entre universidades e institutos de investigación, fomentar la investigación conjunta, la transferencia de tecnología y los ecosistemas de innovación; ampliar la cooperación energética —abarcando energías limpias, gas natural licuado, energías renovables y energía nuclear con fines pacíficos—; y fortalecer los lazos en salud, protección ambiental, agricultura, educación y cultura, al tiempo que desarrollan cadenas de suministro sostenibles basadas en sus fortalezas complementarias en agricultura y producción de alimentos.



Arbour expresó su esperanza de que ambas naciones aprovechen juntas este momento para construir un futuro más pacífico, próspero y resiliente.



Uno de los momentos más relevantes del viaje fue el discurso del secretario general y presidente To Lam sobre políticas ante el Parlamento canadiense, titulado "Asociación Estratégica Vietnam-Canadá en un mundo cambiante", en el cual expuso la política exterior y la visión de desarrollo de Vietnam ante legisladores y altos funcionarios del país norteamericano.



Como muestra de los crecientes vínculos legislativos, el máximo dirigente vietnamita se reunió por separado con la presidenta del Senado, Raymonde Gagné, y con el titular de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia, quienes enfatizaron la cooperación parlamentaria como un pilar que sustentará futuros acuerdos gubernamentales.



El profesor Vu Viet Hung, de la Real Escuela Militar de Canadá y presidente de la Asociación de Científicos y Expertos Vietnamitas en el país norteamericano (CVSEA), calificó esta mejora en las relaciones como un hito destinado a abrir puertas a la colaboración científica. Su red cuenta con más de 150 científicos y expertos, muchos de los cuales ocupan cargos de alto nivel en universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas de Canadá y Norteamérica.



Construir un puente de amistad entre Vietnam y Canadá



Canadá alberga a cerca de 300 mil vietnamitas, una comunidad descrita como bien integrada y respetada, cuyas generaciones más jóvenes participan activamente en tecnología, educación, investigación y emprendimiento, al tiempo que trabajan para preservar la lengua y la cultura maternas.



Altos funcionarios canadienses elogiaron la contribución de esta comunidad al tejido cultural de Canadá, describiéndola como un "puente vivo" que fomenta los intercambios económicos, científicos y artísticos entre ambas naciones.



En una reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, los legisladores —entre ellos la canadiense de origen vietnamita Chi Nguyen— celebraron los avances en los nexos bilaterales. La creación, por parte de la legislatura vietnamita, de un grupo de amistad homólogo en junio de 2026, que se sumará a los 25 senadores y miembros de la Cámara de los Comunes que integran el grupo canadiense, pone de manifiesto el gran interés de los legisladores por estrechar los vínculos bilaterales.



La profesora Nguyen Dai Trang, presidenta del Consejo Comercial Canadá-Vietnam y de la iniciativa Canadá-ASEAN de la Universidad de York, afirmó que el consejo se centrará en adelante en el intercambio pueblo a pueblo y la participación de los jóvenes.



Asimismo, el consejo planea impulsar la cooperación económica y tecnológica en ámbitos como las tecnologías limpias, la agricultura inteligente, los nuevos materiales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la transformación digital, al tiempo que desarrolla una red de expertos vietnamitas.



Se intensificará aún más la programación cultural y la enseñanza del idioma vietnamita, se proyectará la imagen global de Vietnam y se impulsará una coordinación más estrecha entre los organismos nacionales y los del exterior en materia de asuntos relacionados con la comunidad de coterráneos en ultramar, recalcó Dai Trang./.

VNA