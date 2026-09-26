Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación en inversión y finanzas

Nueva York (VNA)- El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, mantuvo reuniones con varios grandes grupos y entidades financieras estadounidenses, entre ellos Coca-Cola y Standard Chartered, con el objetivo de impulsar la cooperación en inversión y finanzas.



Los encuentros tuvieron lugar en el marco de la visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Estados Unidos y su visita de Estado a Canadá del 20 al 25 de septiembre.



Durante la reunión con una delegación de The Coca-Cola Company, encabezada por Dean Thompson, director sénior de Relaciones Gubernamentales Globales, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las operaciones de la empresa en Vietnam, las orientaciones de cooperación, el entorno de inversión y negocios y el desarrollo sostenible.



El ministro Ngo Van Tuan destacó que Coca-Cola lleva más de 30 años operando en Vietnam, con una inversión acumulada superior a los mil millones de dólares, y valoró sus contribuciones a la producción, la generación de empleo, los ingresos presupuestarios, el desarrollo de las cadenas de suministro y los programas comunitarios.



Subrayó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos continúa desarrollándose de manera sustantiva, con la economía, el comercio y la inversión como importantes motores.



Vietnam espera que Coca-Cola y otras empresas estadounidenses sigan ampliando sus inversiones a largo plazo, vinculando sus actividades empresariales con la innovación, el desarrollo de las cadenas de suministro, la transición verde y el aumento del valor generado en Vietnam, expresó.



Por su parte, Dean Thompson afirmó que Vietnam constituye un mercado importante para Coca-Cola y expresó el interés de la compañía en seguir ampliando la cooperación.



Señaló que continuará vinculando sus operaciones en Vietnam con el desarrollo sostenible, la innovación de productos, el uso eficiente de los recursos, la promoción de envases sostenibles, la recogida y el reciclaje, así como con programas comunitarios.



Asimismo, manifestó su voluntad de mantener el diálogo sobre políticas con las autoridades vietnamitas.



El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan (cuarto desde la derecha), y representantes de Standard Chartered. (Foto: VNA)



En el encuentro con dirigentes de Standard Chartered, ambas partes analizaron el mercado internacional de capitales, las perspectivas de movilización de capital de Vietnam, la calificación crediticia soberana y las medidas para ampliar y diversificar la base de inversores internacionales.



El ministro Ngo Van Tuan valoró la cooperación de Standard Chartered con Vietnam, especialmente en la conexión con inversores internacionales, el apoyo a la labor relacionada con la calificación crediticia soberana y el intercambio de experiencias en materia de mercados de capitales, finanzas verdes y finanzas sostenibles.



Standard Chartered valoró los fundamentos macroeconómicos de Vietnam, sus perspectivas de crecimiento a largo plazo y los esfuerzos del país por mejorar el entorno de inversión, reforzar la transparencia y promover la integración financiera internacional.



El banco reafirmó que seguirá considerando Vietnam un mercado importante y mantendrá la cooperación en los ámbitos de banca, finanzas, mercados de capitales, calificación crediticia, finanzas sostenibles y conexión con inversores internacionales.



Ambas partes acordaron mantener el diálogo y promover iniciativas concretas de cooperación, contribuyendo a fortalecer la conexión de Vietnam con los mercados financieros internacionales, movilizar de manera eficiente recursos para el desarrollo y consolidar la cooperación bilateral en el futuro./.