Vietnam busca atraer más inversión canadiense

Ottawa (VNA)- Vietnam busca fortalecer la cooperación financiera con Canadá y atraer más capital a largo plazo para respaldar su crecimiento económico y desarrollo sostenible, declaró el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan.



En el marco de la visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, Ngo Van Tuan sostuvo una reunión de cortesía con el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales de Canadá, François-Philippe Champagne, y mantuvo una sesión de trabajo con directivos del Instituto de Desarrollo Financiero del país norteamericano (FinDev Canada).



Durante el encuentro con Champagne, ambos ministros abordaron las orientaciones para la cooperación financiera y en materia de desarrollo para el próximo periodo, centrándose especialmente en las medidas para implementar el plan de acción derivado de la Declaración Conjunta sobre la elevación de las relaciones entre Vietnam y Canadá al nivel de Asociación Estratégica.



Ngo Van Tuan invitó a su homólogo canadiense a asistir a la Reunión de Ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en Vietnam en 2027 y expresó su esperanza de que ambas partes refuercen el intercambio y la coordinación para transformar las prioridades de cooperación económica y financiera bilateral en resultados concretos.



En la sede de FinDev Canada, el ministro vietnamita dialogó con el vicepresidente y director de estrategia, Nick Anstett, sobre oportunidades para apoyar los objetivos de desarrollo de Vietnam mediante inversiones del sector privado, priorizando áreas como la financiación climática, la infraestructura sostenible, la transición energética y la agricultura resiliente al clima.



Afirmó que Vietnam se encuentra en una nueva etapa de desarrollo, con objetivos que incluyen mantener un ritmo de crecimiento elevado, fomentar el crecimiento verde y la transición energética, así como desarrollar el sector privado de manera sostenible.



Para alcanzar estos objetivos, el país presenta una fuerte demanda de capital a largo plazo y a costos razonables, especialmente para infraestructura de transporte, puertos marítimos, logística, energía y agricultura resiliente al clima, apuntó.



Asimismo, instó a FinDev Canada a ampliar sus actividades de inversión en Vietnam y fortalecer los vínculos con bancos, empresas e instituciones financieras locales para identificar proyectos adecuados.



Por su parte, Anstett afirmó que Vietnam es un mercado con un potencial significativo, particularmente en el ámbito de las finanzas climáticas. FinDev Canada realizó dos inversiones en Vietnam a través de VPBank y HDBank en 2025, por un valor de 75 millones de dólares cada una, con el fin de apoyar las finanzas verdes, la agricultura y el sector privado.



Vietnam sigue siendo un mercado de interés para FinDev Canada en el marco de su estrategia quinquenal, indicó, y añadió que la institución espera ampliar las inversiones en áreas como la modernización de la red eléctrica, el almacenamiento de energía, la infraestructura sostenible y la agricultura, al tiempo que fomenta la participación de empresas, fondos de inversión y fondos de pensiones canadienses en proyectos en la nación asiática./.

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