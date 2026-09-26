Experto chino destaca papel proactivo de Vietnam en mecanismos multilaterales

Beijing (VNA)- El mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) refleja el papel cada vez más proactivo de un país en desarrollo del Sur Global en la solución de los asuntos internacionales, afirmó el profesor Qu Qiang, de la Universidad Minzu de China y comentarista del canal televisivo chino CGTN.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Qu Qiang consideró que uno de los aspectos más destacados del discurso fue el énfasis de Vietnam en la restauración de la confianza, la promoción del desarrollo equitativo, la gobernanza tecnológica y el fortalecimiento del multilateralismo.



A su juicio, la insistencia en que la competencia no derive en confrontación y que el progreso tecnológico no genere nuevas brechas demuestra la atención directa de Vietnam a los desafíos emergentes de la gobernanza global.



De ese modo, Vietnam no solo expresa sus puntos de vista sobre cuestiones mundiales, sino que también refleja las preocupaciones comunes de muchos países en desarrollo, incluida la demanda de una participación más equitativa en el proceso de elaboración e implementación de normas internacionales.



Según el experto, Vietnam está pasando gradualmente de una posición centrada principalmente en participar en los mecanismos internacionales a otra en la que contribuye activamente con iniciativas y participa en la configuración de la agenda. La celebración en Vietnam de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia y los preparativos para acoger la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027 demuestran que Hanoi asume un papel cada vez más relevante en los mecanismos multilaterales.



Al evaluar la política exterior vietnamita, subrayó que el discurso refleja una combinación de principios y flexibilidad en el tratamiento de las cuestiones internacionales.



Vietnam defiende la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, al tiempo que expresa su postura sobre las cuestiones de Palestina y Cuba. Este enfoque, significó, concuerda con las características de un país en desarrollo con un nivel cada vez más profundo de integración internacional, y también puede servir de referencia para los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la hora de mantener un espacio estratégico y promover la cooperación.



Qu Qiang también destacó que el discurso vincula los objetivos de desarrollo para 2030 y 2045 con la innovación, la mejora de la productividad, la transformación digital y el nuevo modelo de desarrollo, lo que refleja la voluntad de Vietnam de seguir atrayendo recursos, tecnología e inversiones, así como de integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales.



En cuanto al mensaje dirigido al Sur Global, consideró que el énfasis de Vietnam en el multilateralismo, el diálogo, la cooperación equitativa y el principio de no dejar a nadie atrás demuestra que el país vincula sus objetivos de desarrollo nacional con los desafíos comunes de las naciones en desarrollo.



Según Qu Qiang, el discurso refleja la voluntad de Vietnam de mantener un entorno internacional estable, promover el diálogo en lugar de la confrontación y, al mismo tiempo, reforzar la participación de los países en desarrollo en la elaboración de normas y mecanismos de gobernanza global./.





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