Vietnam e India impulsan la cooperación en turismo y aviación

Nueva Delhi (VNA)- En el marco de la Feria Internacional de Comercio de Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026), la Embajada de Vietnam en India, en coordinación con el Gobierno de Uttar Pradesh, organizó el Foro de Cooperación en Turismo y Aviación Vietnam-India.



En el foro efectuado la víspera, los participantes debatieron medidas para reforzar la conectividad aérea, aumentar los flujos de viajeros en ambas direcciones, desarrollar productos turísticos adaptados a la demanda y ampliar la cooperación en inversión en los sectores hotelero, de resorts, aviación y servicios turísticos.



En la apertura, el consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, destacó que el turismo y la aviación ofrecen amplias posibilidades para generar resultados concretos de cooperación, fortalecer los intercambios entre los pueblos y contribuir al desarrollo de los vínculos económicos entre Vietnam e India.



Señaló que la celebración del foro en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India y conocido por sus numerosos destinos históricos, culturales y espirituales, abre nuevas oportunidades para conectar a las autoridades locales, aerolíneas y empresas de ambos países.



El consejero Tran Cao Son señaló que la amistad tradicional, las similitudes culturales y religiosas y la creciente red de vuelos directos constituyen una base favorable para ampliar la cooperación turística.



En este sentido, consideró necesario intensificar la promoción de destinos, estudiar la ampliación de las rutas aéreas, desarrollar productos que combinen vuelos, alojamiento y visitas turísticas, y mejorar los servicios destinados a los viajeros.



Representantes de Uttar Pradesh consideraron que Vietnam es un mercado con gran potencial, especialmente en los segmentos de turismo cultural, espiritual y peregrinación budista.



Vijay Kiran Anand, director ejecutivo de Invest UP, presentó el entorno de inversión y las políticas de apoyo a las empresas, e invitó a los inversores vietnamitas a explorar oportunidades en los sectores de hoteles, resorts, restaurantes y centros de servicios en zonas vinculadas a los lugares sagrados del budismo en el estado.



En declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en el evento, Ashish Kumar, director general de la Corporación de Desarrollo Turístico de Uttar Pradesh (UPSTDC), propuso poner en marcha campañas conjuntas de promoción de destinos y destacó el papel de las agencias de viajes y de la infraestructura de alojamiento en la ampliación de la cooperación.



Uttar Pradesh está invirtiendo en la mejora de lugares vinculados al budismo, como Sarnath, Kushinagar, Siddharthnagar, Kaushambi, Sankisa y Shravasti, con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes vietnamitas.



La posibilidad de cooperar con el Aeropuerto Internacional de Noida, en Jewar, también centró el interés de los participantes. Surabhi Rana, responsable de Comercio de Aviación del aeropuerto, expresó su disposición a trabajar con las aerolíneas vietnamitas para analizar la demanda del mercado, desarrollar nuevas rutas, estudiar políticas de apoyo a las operaciones y realizar actividades conjuntas de promoción.



El Aeropuerto Internacional de Noida aspira a convertirse en una nueva puerta de entrada para conectar a los viajeros vietnamitas con Uttar Pradesh y, al mismo tiempo, facilitar los desplazamientos de pasajeros del norte de India hacia Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Phu Quoc y otros destinos de Vietnam.



Nguyen Thanh Tung, representante de Vietnam Airlines, manifestó su interés en coordinar estudios de mercado, desarrollar productos de viajes combinados y mejorar la eficiencia de la conectividad entre destinos.



A su vez, Viepul Verma, director comercial de Vietjet Air en India, propuso reforzar las actividades conjuntas de promoción entre aerolíneas, aeropuertos, organismos turísticos y empresas de viajes, así como desarrollar paquetes que combinen vuelos, hoteles, resorts y visitas turísticas.



Hoang Dai Ngai, director de Vietravel para Asia del Sur, propuso desarrollar programas turísticos en ambas direcciones, incluidos circuitos de peregrinación budista en Uttar Pradesh para visitantes vietnamitas y programas de descanso y de descubrimiento de la cultura y gastronomía de Vietnam para los turistas indios.



Al cierre del foro, los participantes acordaron intensificar el intercambio de información, fortalecer la conexión entre aerolíneas y aeropuertos, desarrollar paquetes turísticos bidireccionales y organizar delegaciones para estudiar destinos y oportunidades de cooperación en Uttar Pradesh y Vietnam./.

VNA