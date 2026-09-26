Turismo costero en Vietnam transforma medios de vida locales en recursos sostenibles

Da Nang, Vietnam (VNA) - El desarrollo del turismo comunitario vinculado a la preservación de los medios de vida locales y los espacios culturales tradicionales se está convirtiendo en una vía eficaz en las aldeas costeras del centro de Vietnam.

La realidad en la comuna de Tam Xuan (de la ciudad de Da Nang) y la playa de Tan Thanh (de la ciudad de Hoi An) demuestra que convertir las actividades de la vida cotidiana en productos turísticos contribuye a aumentar los ingresos de la población y preservar la identidad cultural local.

En la comuna de Tam Xuan, el mercado de pescado de Tam Tien ha añadido una sesión vespertina a la tradicional jornada matutina para atender a los visitantes, lo que permite a los pescadores comercializar sus productos del mar a precios más favorables.

El modelo ofrece una singular cadena de experiencias, como seleccionar productos del mar frescos, degustar banh xeo (panqueque) de calamar, tirar de las redes junto a los pescadores o explorar un arrecife de coral protegido de 64 hectáreas.

Más que un simple lugar para comerciar con mariscos, el mercado de pescado de Tam Tien también refleja vívidamente la vida de la comunidad costera. (Fuente: VNA)

Al evaluar la eficacia del modelo, Le Thi Bich Hang, propietaria de una cadena de homestays y restaurantes en la playa de Tam Tien, señaló que alrededor del 80% de los huéspedes alojados actualmente son viajeros independientes que recorren Vietnam y buscan experimentar la cultura local.

Por su parte, Tran Thi Nhung, trabajadora del sector turístico en la playa de Tam Tien, destacó que las actividades turísticas en la zona son financiadas y gestionadas directamente por la población local y todavía no están condicionadas por grandes flujos de capital externo.

La conservación de las tierras y la gestión autónoma de los recursos permiten a los habitantes mejorar sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, destinar parte de los beneficios del turismo a reinvertir en infraestructuras, como la mejora del dique costero, la instalación de luces de señalización nocturna y el suministro de agua dulce a los pescadores.

En la playa de Tan Thanh, el turismo comunitario ha dado un paso decisivo en la conexión entre diferentes espacios culturales. Durante los últimos seis años, a través del mercado periódico de Tan Thanh y del evento Tan Thanh Block Fest, las comunidades de las zonas montañosas han recibido apoyo para llevar productos agrícolas, música de gongs y danzas tradicionales al espacio costero y compartirlos con turistas internacionales.

Más que un simple lugar para comerciar con mariscos, el mercado de pescado de Tam Tien también refleja vívidamente la vida de la comunidad costera. (Fuente: VNA)

Al valorar el significado de esta conexión, Luong Thuy Ha, gerente de una cadena de villas de alojamiento en la playa de Tan Thanh, Hoi An, señaló que el acceso a la cultura de las zonas montañosas directamente en la costa permite a los visitantes comprender más profundamente la cultura del centro de Vietnam, al tiempo que aumenta la confianza y las capacidades turísticas de las minorías étnicas.

Compartiendo su experiencia, Bh'nuoc Thi Lach, una mujer Co Tu que participa en actuaciones en los eventos en Tan Thanh, afirmó que bajar a la costa para actuar le brinda más oportunidades de comunicarse con visitantes internacionales, difundir la cultura de su pueblo y encontrar una motivación adicional para mejorar sus conocimientos de idiomas extranjeros con el fin de atender su trabajo.

El éxito de Tam Tien y Tan Thanh confirma que el turismo comunitario solo puede desarrollarse de manera sostenible cuando la población local realmente controla sus recursos y se beneficia directamente de los valores propios de su tierra natal./.