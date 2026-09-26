CFI de Da Nang se incorpora a Red de Centros Financieros para el Desarrollo Sostenible

Nueva York (VNA)- El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN) se ha incorporado como miembro de la Red de Centros Financieros para el Desarrollo Sostenible (FC4S), coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



El anuncio se efectuó el 25 de septiembre (hora local) en Nueva York durante una reunión de trabajo con el PNUD de una delegación de la ciudad de Da Nang, encabezada por el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Hung.



La reunión contó con la participación del secretario general adjunto de las Naciones Unidas, administrador asociado del PNUD y director de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del PNUD, Marcos Athias Neto, así como el embajador Do Hung Viet, jefe de la delegación permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU).



Manh Hung agradeció al PNUD por acompañar a Da Nang en ámbitos como la innovación, la economía circular, la transición verde, la adaptación al cambio climático y el desarrollo urbano sostenible.



En el nuevo periodo de desarrollo, Da Nang desea seguir fortaleciendo su cooperación con el PNUD, especialmente en la movilización de recursos internacionales, el acceso a modelos y estándares avanzados y la implementación de iniciativas que generen impactos concretos en el desarrollo socioeconómico.



Según el presidente del Comité Popular municipal, Da Nang tiene una gran necesidad de recursos de inversión para infraestructuras estratégicas, transporte urbano, energía, transformación digital, innovación, desarrollo urbano verde y adaptación al cambio climático, y busca reforzar la movilización de fuentes de financiación internacional a largo plazo y sostenibles para estos ámbitos.



Marcos Athias Neto destacó que Vietnam es uno de los principales socios del PNUD. En el próximo período, ambas partes implementarán el Programa Nacional para 2027-2031, centrado en cuatro prioridades: respuesta al cambio climático y protección del medio ambiente; transformación económica y digital; desarrollo humano inclusivo; y gobernanza y Estado de derecho.



El funcionario valoró la orientación de Da Nang hacia un desarrollo verde, sostenible e innovador y afirmó que el PNUD está dispuesto a seguir acompañando a la ciudad en la promoción del desarrollo sostenible.



Durante la reunión, se anunció que el VIFC-DN se ha convertido en miembro de la FC4S. Se espera que su incorporación a la red desde las primeras etapas de su formación le permita acceder a experiencias, estándares y prácticas internacionales en materia de finanzas verdes y sostenibles, así como ampliar sus vínculos con centros financieros, instituciones financieras e inversores internacionales.



El VIFC-DN fue establecido en virtud del Decreto Nº 323/2025/ND-CP, de fecha 18 de diciembre de 2025, del Gobierno de Vietnam, con la visión de convertirse en un centro financiero de nueva generación, enfocado en las tecnologías financieras, las finanzas verdes y comerciales, la experimentación de nuevos modelos financieros, así como plataformas y mercados especializados y productos financieros como fondos de inversión y gestión de activos.



El centro tiene como objetivo atraer capital internacional hacia sectores estratégicos como las infraestructuras, la energía, la tecnología, la economía verde, el comercio y el turismo.



Establecida en 2017 y coordinada por el PNUD, la FC4S reúne actualmente a 44 centros financieros y tiene como objetivo movilizar recursos financieros para contribuir a los objetivos nacionales de desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático./.

VNA