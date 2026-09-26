Vietnam destaca en la Feria Internacional de Comercio de Uttar Pradesh

Nueva Delhi (VNA)- Vietnam participa como país socio en la Feria Internacional de Comercio de Uttar Pradesh (UPITS) 2026, inaugurada el 25 de septiembre, con el objetivo de promover sus productos y ampliar las oportunidades de cooperación comercial y de inversión con India, especialmente con el estado de Uttar Pradesh.



La Embajada de Vietnam y la Oficina Comercial de Vietnam en India organizan, en el marco de la feria, una serie de actividades de promoción económica, comercial y de inversiones, así como iniciativas en los ámbitos de la innovación, el turismo, la aviación, la cultura, la gastronomía y la moda.



La delegación vietnamita está integrada por más de 30 empresas y representantes de distintos sectores. Según el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, la participación busca presentar la diversidad cultural y el potencial económico de Vietnam, además de abrir nuevas oportunidades para que las empresas nacionales exploren el mercado y las posibilidades de inversión en Uttar Pradesh.



El Pabellón de Vietnam, de unos 100 metros cuadrados, presenta productos agrícolas y alimentos procesados, bienes industriales y de consumo, textiles y calzado, así como servicios relacionados con el turismo, la aviación y la gastronomía.



El Pabellón de Vietnam atrae a muchos visitantes que vienen a ver los productos y a explorar oportunidades de cooperación. (Foto: VNA)



Según el consejero comercial de Vietnam en India, Bui Trung Thuong, la participación vietnamita se centra en cinco ámbitos: comercio e inversión, aviación, turismo, gastronomía y cultura.



A través de estas actividades, dịo, Vietnam busca fortalecer las relaciones económicas bilaterales y facilitar el acceso de empresas e inversores vietnamitas al mercado indio.



La delegación vietnamita también organiza foros empresariales, encuentros B2B y actividades de promoción comercial y de inversiones, con el objetivo de conectar a empresas de ambos países y fomentar una cooperación más sustantiva.



Las actividades culturales y gastronómicas complementan la presencia de Vietnam en la feria, con demostraciones culinarias, actuaciones de música tradicional y un programa de moda que presenta el Ao dai (traje tradicional vietnamita).



UPITS 2026 reúne a más de 2.400 expositores de siete países, entre ellos Vietnam, Japón, Rusia, Singapur, Austria y Belarús. Celebrada del 25 al 29 de septiembre, la feria prevé atraer a más de 550 compradores internacionales, unos 15.000 socios para actividades B2B y más de 450.000 visitantes.



Considerada la mayor y más prestigiosa feria comercial de Uttar Pradesh, UPITS busca conectar a fabricantes, exportadores, pequeñas y medianas empresas, inversores y socios comerciales internacionales, contribuyendo a consolidar al estado como un importante centro de producción y suministro.



Con su participación en UPITS 2026, Vietnam aspira a ampliar los vínculos económicos y comerciales con Uttar Pradesh y otras localidades de India, promover la imagen del país y generar nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas accedan al amplio mercado indio./.