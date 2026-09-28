Vietnam refuerza la transparencia tributaria para atraer inversión extranjera de calidad

Hanoi (VNA) - El Departamento de Impuestos organizó hoy en Hanoi el seminario “Políticas tributarias y de inversión para las empresas con capital extranjero: acompañamiento, transparencia y cumplimiento”, centrado en las nuevas políticas arancelarias para evitar la doble imposición y los requisitos de transparencia e intercambio de información fiscal.

En el seminario, el director del Departamento, Mai Xuan Thanh, señaló que, después de casi 40 años de atracción de capital extranjero, el sector con inversión extranjera se ha convertido en una parte importante de la economía vietnamita. Sin embargo, en la nueva etapa de desarrollo, la cuestión ya no es solo cuánto capital atraer, sino también qué tipo de flujos de inversión captar, qué valor generan y cómo contribuyen al desarrollo sostenible y a largo plazo.

En los últimos años, Vietnam ha continuado revisando y perfeccionando su sistema de políticas y legislación tributarias, al tiempo que ha modernizado la gestión fiscal mediante el uso de datos, la gestión basada en riesgos, la aplicación de tecnologías y una mayor cooperación internacional. El país también avanza gradualmente en la aplicación de las normas tributarias internacionales.

Para las empresas con inversión extranjera, las operaciones entre partes vinculadas, los convenios para evitar la doble imposición, el procedimiento de acuerdo mutuo (MAP), los acuerdos anticipados de precios de transferencia (APA), el intercambio de información y la transparencia de los datos están cada vez más vinculados a la gestión tributaria empresarial.

Mai Xuan Thanh subrayó que la transparencia es una exigencia tanto para las empresas como para las autoridades fiscales. Las empresas deben gestionar activamente el cumplimiento, garantizar que sus expedientes y datos reflejen fielmente la naturaleza de sus operaciones y consultar con antelación a las autoridades cuando surjan cuestiones complejas.

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Thanh Hung, contable general de la empresa Scavi, indicó que las nuevas normas sobre operaciones entre partes vinculadas, vigentes desde el 1 de julio, plantean algunas cuestiones relativas a la selección de indicadores, fuentes de datos y métodos de análisis. La empresa espera disponer de fuentes de datos estandarizadas y orientaciones más concretas para reducir las diferencias entre los datos utilizados por las empresas y los empleados por las autoridades fiscales durante las inspecciones.

En materia de política de inversión, Nguyen Anh Tuan, subdirector del Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, puntualizó que la competencia estratégica, la ciencia y la tecnología y la innovación están transformando rápidamente las cadenas de suministro y los modelos de producción mundiales.

Por ello, Vietnam todavía necesita atraer IED, pero el foco debe pasar de la escala y la cantidad a la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad, vinculando más estrechamente el sector con inversión extranjera con las capacidades internas y los objetivos de desarrollo a largo plazo.

Según Nguyen Anh Tuan, la Resolución 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, orienta la priorización de proyectos con tecnologías avanzadas, gestión moderna, capacidad de innovación y potencial para integrarse profundamente en las cadenas de valor mundiales.

La resolución también exige reforzar los vínculos entre las empresas con inversión extranjera y las nacionales, promover la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos. Los incentivos a la inversión deberán estar vinculados a las contribuciones en tecnología, investigación y desarrollo, formación de personal, vinculación con empresas vietnamitas, transformación digital, transición verde y valor añadido generado en Vietnam.

Desde la perspectiva de los inversores internacionales, Eloise Roux, representante de la Unión Europea (UE) en Vietnam, señaló que la estabilidad y la previsibilidad son factores importantes para atraer y retener empresas con inversión extranjera en un contexto marcado por incertidumbres y crisis globales.

Vietnam resulta atractivo gracias a la expansión de su mercado interno, su infraestructura logística orientada a las exportaciones y su amplia red de acuerdos de libre comercio. La inversión directa de la UE en Vietnam alcanzó unos 30,5 mil millones de dólares hasta finales de 2025.

En el marco del seminario, el Departamento de Impuestos presentó el Libro Blanco Tributario de Vietnam 2026, que proporciona información sobre las políticas fiscales, la reforma de la gestión tributaria y el entorno de inversión, con el objetivo de ayudar a las empresas a acceder a información completa y coherente./.

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