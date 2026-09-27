Viceprimer ministro vietnamita insta a acelerar dos proyectos de autopistas

Lang Son, Vietnam (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, inspeccionó la mañana del 27 de septiembre los proyectos de las autopistas Huu Nghi-Chi Lang, en la provincia de Lang Son, y Dong Dang (Lang Son)-Tra Linh (Cao Bang), y pidió acelerar su ejecución para ponerlos en servicio lo antes posible.



Tras inspeccionar las obras, el subjefe de Gobierno destacó la importancia estratégica de ambos proyectos para la conectividad regional y el desarrollo socioeconómico de Lang Son y Cao Bang, especialmente en los ámbitos del comercio, transporte de mercancías, servicios y turismo.



Pidió a las autoridades de ambas provincias, los inversores, contratistas y entidades pertinentes resolver las dificultades y completar en octubre de 2026 la liberación de terrenos pendientes. También instó a reforzar la maquinaria y los recursos humanos, aprovechar las condiciones favorables y esforzarse por poner en servicio ambos proyectos antes del Año Nuevo Lunar 2027.



Asimismo, solicitó a Lang Son coordinarse con los ministerios y organismos centrales para acelerar el proyecto piloto de construcción de una puerta fronteriza inteligente vinculada al par de pasos fronterizos internacionales Huu Nghi (Vietnam)-Huu Nghi Quan (China).



Según el inversor, el proyecto de la autopista fronteriza Huu Nghi-Chi Lang ya ha recibido más de 600 hectáreas, equivalentes a más del 99% de la superficie prevista para la liberación de terrenos en la fase de diseño técnico. Los contratistas han desplegado 118 frentes de obra y el valor ejecutado alcanza alrededor del 78% del contrato de diseño y construcción.



Con casi 60 kilómetros de longitud y una inversión total ajustada de más de 11,8 billones de dongs (454,2 millones de dólares), el proyecto, iniciado en abril de 2024, prevé completar en 2026 su primera fase, de cuatro carriles y una plataforma de 17 metros de ancho. Posteriormente, la vía será ampliada a seis carriles.



Por su parte, la autopista Dong Dang-Tra Linh tiene más de 121 kilómetros, de los cuales unos 52,5 kilómetros atraviesan Lang Son y 69,6 kilómetros Cao Bang. La primera fase, iniciada en enero de 2024, comprende más de 93 kilómetros y está prevista para entrar en explotación en 2027, mientras que la segunda fase de ampliación, iniciada en agosto de 2025, deberá completarse en 2028.



La inversión total del proyecto supera los 26,18 billones de dongs (mil millones de dólares). Actualmente, la liberación de terrenos de ambas fases está básicamente completada, con más de 130 frentes de obra desplegados. El avance físico supera el 79% en la primera fase y ronda el 34% en la segunda./.

VNA