Parque Nacional Bu Gia Map por conservar y recuperar fauna silvestre

Dong Nai, Vietnam (VNA) - En medio de los vastos bosques de Bu Gia Map, en la ciudad sureña de Dong Nai, el Centro de Información Turística, Rescate y Conservación del Parque Nacional de Bu Gia Map está desempeñando eficazmente su función de recibir, rescatar, cuidar y reintroducir en su hábitat natural numerosos ejemplares de especies de fauna silvestre en peligro de extinción, raras y valiosas.

Esta labor no solo protege la vida de cada ejemplar, sino que también contribuye de manera concreta al mantenimiento de las poblaciones de las especies, la conservación de valiosos recursos genéticos y la recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.

Los ejemplares de fauna silvestre recibidos en el Centro presentan circunstancias diversas: desde animales heridos al quedar atrapados en trampas y ejemplares confiscados por las autoridades en casos de cautiverio ilegal, hasta aquellos que han vivido durante largo tiempo en cautividad y han perdido parte de sus instintos de supervivencia.

El proceso de rescate exige un procedimiento integral, que abarca desde el tratamiento de las lesiones, el ajuste de la alimentación y la recuperación de la condición física hasta el entrenamiento de la capacidad para buscar alimento y desplazarse, así como la evaluación de su capacidad de adaptación antes de la reintroducción.

El personal del Centro de Información Turística, Rescate y Conservación del Parque Nacional de Bu Gia Map cuida de una civeta. (Fuente: VNA)

Al destacar la importancia de esta labor, Hoang Anh Tuan, subdirector del Parque Nacional de Bu Gia Map, afirmó que cada ejemplar de fauna silvestre rescatado con éxito no solo significa salvar una vida, sino que también contribuye a mantener las poblaciones en estado silvestre, conservar valiosos recursos genéticos y preservar el equilibrio de los ecosistemas forestales.

Gracias al fortalecimiento de las labores de divulgación, la conciencia de la comunidad sobre la protección de la fauna silvestre ha aumentado progresivamente.

Muchos habitantes, al encontrar animales silvestres extraviados o heridos, o cuando estos aparecen en zonas residenciales, han optado por informar y entregarlos a las autoridades competentes por iniciativa propia en lugar de mantenerlos en cautividad.

Al informar sobre los resultados de la implementación, Tran Van Truong, subdirector del Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Parque Nacional de Bu Gia Map, señaló que en 2026 el Centro realizó 60 operativos de recepción y recibió más de 70 ejemplares de fauna silvestre.

Asimismo, organizó siete operativos de reintroducción, mediante los cuales más de 20 ejemplares fueron devueltos a la naturaleza. Solo en los primeros seis meses de 2026, la entidad recibió 88 ejemplares para llevar a cabo el proceso de rescate y cuidado.

En el Centro de Información Turística, Rescate y Conservación del Parque Nacional de Bu Gia Map. (Fuente: VNA)

Además de los esfuerzos constantes del personal especializado, las labores de rescate y conservación del Parque Nacional de Bu Gia Map cuentan también con la participación activa de numerosos voluntarios, jóvenes, estudiantes y familias de todo el país.

Valorando esta contribución, Tran Van Truong, subdirector del Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Parque Nacional de Bu Gia Map, afirmó que la participación de las fuerzas sociales no solo proporciona apoyo en materia de recursos humanos al Centro, sino que también contribuye a difundir ampliamente entre las generaciones jóvenes el mensaje de protección de la fauna silvestre y del medio ambiente natural.

Desde su creación hasta la fecha, el Centro ha rescatado, cuidado y reintroducido con éxito a miles de ejemplares de fauna silvestre, reafirmando así su compromiso con la conservación sostenible de los valores naturales de cara al futuro./.