Medio ambiente

Rescatan tres ejemplares de fauna silvestre

Tres ejemplares de fauna silvestre, incluidos dos tortugas elongadas y un varano de Bengala, fueron entregados a un centro de rescate en Quang Tri.

La recepción de un torguta alargada, entregada por el Comité Popular de la comuna de Nam Ba Don, provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)
La recepción de un torguta alargada, entregada por el Comité Popular de la comuna de Nam Ba Don, provincia de Quang Tri. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Especies del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang recibió tres ejemplares de fauna silvestre entregados por autoridades locales de la provincia de Quang Tri para su rescate, según se informó hoy.

Se trata de dos tortugas alargadas (Indotestudo elongata) y un varano de Bengala (Varanus benghalensis) encontrados por los residentes locales, quienes informaron a las autoridades de las comunas de Hoan Lao y Nam Ba Don y del barrio de Quang Tri.

Tras verificar los casos y publicar la información sin identificar a sus propietarios o responsables legales, las autoridades completaron los trámites y entregaron los animales al Centro.

Según la Circular N.º 85/2025/TT-BNNMT del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que regula la gestión de especies amenazadas, raras y valiosas, animales forestales comunes y la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el varano de Bengala pertenece al Grupo IB y la tortuga alargada al Grupo IIB.

Tras recibirlos, el Centro realizó controles veterinarios, los puso en cuarentena y habilitó áreas adecuadas para su cuidado. Los ejemplares serán monitoreados y rehabilitados para recuperar su estado físico y comportamiento natural, con vistas a su reintroducción en el medio silvestre cuando cumplan las condiciones necesarias.

La detección, denuncia y entrega voluntaria de fauna silvestre por parte de la población contribuyen al rescate y la conservación de la biodiversidad y a la protección de los ecosistemas naturales./.

VNA
#Quang Tri #Phong Nha-Ke Bang #fauna silvestre
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