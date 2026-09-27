Vietnam realiza con éxito primer implante de dispositivo de soporte cardíaco CorHeart 6

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El Día de la Gran Unidad Nacional se celebrará por primera vez en el extranjero
El Comité Permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam emitió el 11 de septiembre la Instrucción Nº 12/HD-MTTW-BTT sobre la organización del Día de la Gran Unidad Nacional entre la comunidad vietnamita en el extranjero. En virtud de este documento, la capital checa, Praga, fue seleccionada como sede del evento, lo que marca la primera vez que esta actividad se organiza fuera de Vietnam.
VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026
La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.
Vietnam invierte en infraestructura y equipamiento educativo para el año escolar 2025-2026
Durante el curso escolar 2025-2026, las autoridades locales seguirán reforzando la inversión en infraestructuras y edificios escolares.
Vietnam pondrá en funcionamiento la Plataforma nacional de gestión de emergencias extrahospitalarias en 2027
El Primer Ministro aprobó el proyecto “Desarrollo del sistema de emergencias extrahospitalarias para el período 2026-2030”, cuyo objetivo es construir y desarrollar un sistema integral y moderno, que garantice la recepción, atención y coordinación oportuna de las emergencias.
Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil
Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Inversión de Vietnam en el exterior se multiplica por 4,7
En los primeros ocho meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,62 mil millones de dólares, 4,7 veces más que el mismo periodo del año anterior.
Líder vietnamita destaca la educación como clave para el talento del futuro
La educación debe adelantarse para preparar los recursos humanos y el talento del futuro, con énfasis en la formación de personal de élite, la transformación digital y la IA, el fortalecimiento del papel de los docentes y el uso estratégico de los datos educativos.
Industria manufacturera de Vietnam acelera su crecimiento en agosto
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de Vietnam subió a 53,3 puntos en agosto, lo que indica una mejora significativa del sector con respecto al mes anterior.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan 14,4% en primeros ocho meses de 2026
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad turística continuó manteniendo su tendencia de crecimiento. El número de visitantes internacionales que llegaron a Vietnam alcanzó los 15,9 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior.
Comercio exterior de Vietnam creció 28,7% en los primeros ocho meses
En los primeros ocho meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes alcanzó los 770,14 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para un período de ocho meses hasta la fecha, lo que supone un aumento del 28,7 % interanual. De este total, las exportaciones crecieron un 22,4%, mientras que las importaciones aumentaron un 35,3%.
Vietnam busca garantizar las condiciones esenciales para la educación
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, hizo hincapié en la necesidad de centrarse en garantizar las condiciones esenciales para la educación.
Aeropuerto de Noi Bai recibe más de 3300 vuelos durante días festivos
Durante el feriado del 29 de agosto al 2 de septiembre, se espera que el número total de despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Noi Bai alcance los 3336 vuelos, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior. Se estima que el número de pasajeros será de 531.643, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el mismo período.
Vietnam define las principales tareas educativas para el curso 2026-2027
El Primer Ministro emitió la Directiva N.º 31/CT-TTg sobre las tareas prioritarias del curso 2026-2027, instando a renovar profundamente el modelo de gestión educativa, pasar de la “gestión de la educación” a la “gobernanza del desarrollo educativo”, resolver las limitaciones y obstáculos existentes y aplicar con decisión y eficacia medidas para impulsar la educación y la formación.
Vietnam: 81 años de avances socioeconómicos desde la Revolución de Agosto
Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, Vietnam destaca los principales logros socioeconómicos alcanzados, desde el crecimiento económico y la innovación hasta la reducción de la pobreza y la ampliación de la cobertura del seguro de salud.
El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945
En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era: Visión hasta 2045
Según la Conclusión No. 75-KL/TW, emitida por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en el nuevo periodo, Vietnam contará para 2045 con un entorno de vida sano, en armonía con la naturaleza y basado en un desarrollo sostenible, acompañado de un sistema moderno de gestión ambiental y una sólida capacidad de adaptación climática.
Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático
El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (última parte)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó y emitió la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030
La viceprimera ministra del Gobierno, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión n.º 1415/QĐ-TTg, de fecha 28 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Protección de la Infancia y de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en contravención de la legislación vigente para el período 2026-2030.