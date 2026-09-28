Viceprimera ministra de Vietnam pide un nuevo impulso para el desarrollo del turismo

Hanoi (VNA) - La miembro del Comité Central del Partido y viceprimera ministra de Vietnam, además de jefa del Comité Directivo Estatal de Turismo, Pham Thi Thanh Tra, presidió hoy una reunión para evaluar la actividad turística durante los primeros ocho meses de 2026 y definir las principales tareas para los últimos meses del año.



Se trata de la primera reunión del Comité Directivo tras su reorganización y se celebró poco después de que el Buró Político promulgara, el 22 de agosto, la Resolución No. 26-NQ/TW sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave en la nueva era.



Pham Thi Thanh Tra destacó que la Resolución establece una orientación estratégica para el turismo y pidió pasar de una gestión administrativa a una gestión del ecosistema turístico, comenzar a ejecutar las tareas prioritarias en el cuarto trimestre y crear condiciones para un avance en 2027-2028. También instó a preparar cuidadosamente el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Vietnam 2027 para promover la imagen del país, su gente y sus productos turísticos.



Según el informe presentado por el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong, Vietnam recibió 15,9 millones de turistas internacionales en los primeros ocho meses, un aumento interanual del 14,5% y el equivalente al 63,6% de la meta para este año de 25 millones. El turismo interno alcanzó 113 millones de viajes, un 6,6% más, mientras que los ingresos turísticos sumaron 781 billones de dongs (30 mil millones de dólares), un alza del 10,4% y el 69,4% de la meta anual.



Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, An Giang, Lam Dong y Khanh Hoa mantuvieron elevadas tasas de crecimiento. La institucionalización de las políticas avanzó con la Resolución No. 263/NQ-CP, del 7 de septiembre de 2026, sobre el programa de acción para implementar la Resolución No. 26-NQ/TW, que asigna responsabilidades a ministerios, sectores y localidades conforme al principio de las “6 claridades”: persona responsable, tarea, responsabilidad, plazo, resultado y autoridad claramente definidos.



Durante la reunión, los miembros del Comité Directivo debatieron soluciones a los obstáculos relacionados con mecanismos, recursos y coordinación intersectorial. La ministra de Cultura, Deportes y Turismo y subjefa del Comité Directivo, Lam Thi Phuong Thanh, informó que el sector busca alcanzar en 2026 los 25 millones de turistas internacionales mediante la revisión de los objetivos de crecimiento de las principales localidades y una mayor coordinación con grandes grupos económicos para promover mercados estratégicos.



El sector priorizará el turismo cultural y patrimonial y el turismo de alta gama y estudiará mecanismos para desarrollar la economía nocturna, el turismo médico, verde y comunitario y políticas de visado para visitantes de larga estancia. Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Pham The Tung, pidió resolver definitivamente los “tours baratos”, las inversiones encubiertas bajo actividades turísticas y las operaciones ilegales de guías extranjeros, además de reforzar la gestión de modalidades turísticas de riesgo.



La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang propuso crear una plataforma digital que conecte a las entidades nacionales con las representaciones vietnamitas en el extranjero para actualizar información sobre mercados y productos, así como elaborar una estrategia de promoción a largo plazo y aprovechar mercados como Asia Central y Oriente Medio.



Al concluir, Pham Thi Thanh Tra señaló como avances recientes la contribución a la elaboración de la Resolución No. 26-NQ/TW, la recuperación del turismo, con casi 16 millones de visitantes internacionales, y una mayor responsabilidad de ministerios, sectores y localidades. No obstante, indicó que persisten diferencias en la percepción, los productos aún no reflejan claramente su valor competitivo y la transformación digital presenta limitaciones.

La miembro del Comité Central del Partido y viceprimera ministra de Vietnam, además de jefa del Comité Directivo Estatal de Turismo, Pham Thi Thanh Tra, preside el evento. (Foto: VNA)





Para el cuarto trimestre, pidió acelerar el cumplimiento de los objetivos de 2026 y aplicar de manera coordinada la Resolución No. 26-NQ/TW. Encargó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo revisar las instituciones, tareas y soluciones y cuantificar los objetivos para 2027-2030 mediante indicadores clave de desempeño (KPI) para las 34 provincias y ciudades subordinadas a la administración central.



También propuso asignar responsabilidades a los tres polos de crecimiento -Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang-, 10 centros turísticos clave, 20 zonas turísticas nacionales y 15 grupos y corporaciones turísticas con capacidad competitiva internacional; acelerar el completamiento de la Base de Datos Nacional de Turismo y una plataforma digital común; renovar la promoción turística y exigir que cada localidad desarrolle al menos un producto característico en 2027.



Respecto al Año APEC 2027 en Phu Quoc, instó a aprovechar el evento para promover el turismo y organizar productos únicos y característicos de Vietnam, junto con planes de comunicación, conexión de productos, revisión de infraestructura y medidas para garantizar la seguridad de los visitantes.



Pham Thi Thanh Tra también subrayó la necesidad de reforzar el aparato de asesoramiento, la disciplina conforme al principio de las “6 claridades”, los recursos humanos y la solución de los obstáculos financieros, con el objetivo de generar cambios sustanciales y convertir el turismo en un sector económico clave del país./.