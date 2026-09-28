Phong Nha-Ke Bang conquista dos premios World Travel Awards 2026

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia vietnamita de Quang Tri, obtuvo dos galardones en los World Travel Awards 2026 para Asia, Oceanía y el Océano Índico, en las categorías de Parque Nacional Líder de Asia y Destino Natural Líder de Vietnam.



Los reconocimientos fueron entregados la noche del 27 de septiembre en Maldivas, según informó un representante de la junta administrativa del parque.



El doble galardón contribuye a consolidar la marca de Phong Nha-Ke Bang como uno de los principales destinos naturales de Vietnam, conocido por sus paisajes kársticos, su sistema de cuevas y ríos subterráneos y su biodiversidad de relevancia mundial.



En la ceremonia, Dinh Huy Tri, subdirector del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, presentó a medios internacionales los valores excepcionales del sitio, reconocido como Patrimonio Mundial, así como su potencial y sus productos turísticos distintivos.



Según el funcionario, los premios constituyen un honor y, al mismo tiempo, una mayor responsabilidad para la conservación de la naturaleza y la preservación de los valores patrimoniales. La conservación seguirá siendo el pilar del desarrollo de un turismo sostenible y de la consolidación de Phong Nha-Ke Bang como destino natural de proyección internacional.



Dinh Huy Tri (segundo por la derecha), subdirector de la junta administrativa del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, recibe el reconocimiento de los World Travel Awards 2026 en nombre del parque. (Foto: VNA)



La delegación del parque aprovechó la ceremonia para promover el turismo mediante la presentación de imágenes, materiales informativos y productos turísticos de Phong Nha-Ke Bang y de la provincia de Quang Tri ante delegados, empresas y organizaciones turísticas internacionales.



La Reserva de la Biosfera Mundial de Phong Nha-Ke Bang abarca 515.830 hectáreas, incluidas una zona núcleo de 123.326 hectáreas, una de amortiguamiento de 220.055 hectáreas y una de transición de 172.449 hectáreas, donde viven más de 159.300 personas.



El parque destaca por sus valores geológicos, geomorfológicos y de biodiversidad. Sus montañas de piedra caliza albergan numerosas cuevas, ríos subterráneos, valles y formaciones kársticas, mientras que sus bosques tropicales constituyen el hábitat de numerosas especies de flora y fauna raras y valiosas.



Se espera que los dos premios en los World Travel Awards 2026 y las actividades de promoción contribuyan a reforzar el posicionamiento internacional de Phong Nha-Ke Bang y del turismo de Quang Tri, así como a desarrollar productos turísticos sostenibles y de alta calidad vinculados con la conservación y puesta en valor de este Patrimonio Mundial./.