Turismo vietnamita apuesta por la IA para mejorar la experiencia del viajero

Hanoi (VNA) - A medida que el turismo recurre cada vez más a los datos y las tecnologías, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta importante para optimizar las actividades, responder mejor a las expectativas de los viajeros y crear nuevas experiencias.



Según Bui Thanh Tu, director de Marketing de la agencia de viajes BestPrice, el uso de datos y de la IA permite obtener resultados concretos en las actividades turísticas. La empresa utiliza dos plataformas, una para el mercado nacional y otra para los turistas internacionales. Los comportamientos de los usuarios en los sitios web, como el tiempo que permanecen en cada página, el desplazamiento por los banners y los clics en los productos, son registrados y analizados.



Estos datos permiten a la IA elaborar perfiles de clientes e identificar los hábitos de los distintos mercados. En BestPrice, los clientes australianos prefieren productos relacionados con la naturaleza y los destinos costeros, generalmente para grupos familiares de cuatro a ocho personas. Los británicos buscan más viajes que ofrezcan experiencias profundas, mientras que los clientes de Singapur y de algunos mercados asiáticos prestan especial atención a los precios, la calidad del servicio y los destinos con paisajes atractivos.



Sobre esta base, la empresa adapta sus páginas de inicio y los títulos de sus anuncios según cada mercado. Este enfoque ha permitido aumentar un 50% la tasa de clics en los anuncios y entre un 60% y un 70% la tasa de conversión de los productos turísticos. La combinación de los datos del sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), la plataforma de datos de clientes (CDP) y la IA también permite priorizar el valor de la experiencia por encima del precio. El costo de adquisición de un mensaje de interacción se ha reducido a la mitad, mientras que la automatización de la producción de contenidos e imágenes ha permitido reducir un 60% el personal dedicado a estas tareas.



En la atención al cliente, BestPrice combina la IA con la intervención humana. La IA se encarga de las consultas iniciales, como la búsqueda de hoteles, las sugerencias de itinerarios o la elección de circuitos. Cuando el cliente está listo para finalizar su pedido, los datos se transfieren al CRM y son gestionados por un comercial. Esta organización reduce alrededor de un 40% el tiempo dedicado a las primeras etapas de asesoramiento.



Bui Thanh Tu señala, no obstante, que la IA sigue siendo una herramienta de apoyo y no una "varita mágica", por lo que el ser humano mantiene un papel decisivo.



Por su parte, Nguyen Thanh Huy, director de la compañía por acciones de Inteligencia Artificial de Vietnam, indica que la IA puede intervenir actualmente en numerosas etapas del viaje. Su empresa ofrece asistentes virtuales disponibles las 24 horas, robots de orientación, sistemas de presentación multilingües, herramientas de traducción en tiempo real, asistentes para guías turísticos y terminales automáticos de venta de billetes.



En los aeropuertos, algunas terminales equipadas con IA pueden recibir preguntas en 50 idiomas y ofrecer itinerarios adaptados. En Da Nang, por ejemplo, un visitante que disponga de una o dos horas puede solicitar sugerencias de restaurantes o lugares para visitar. Los robots de orientación también pueden guiar a los viajeros y proporcionar información en edificios y sitios turísticos.



Esta evolución responde a los nuevos hábitos de los viajeros. Según el informe Travel Trends 2026, elaborado por Amadeus en colaboración con Globetrender, el 18% de los viajeros utiliza la IA para planificar sus viajes y el 36% para descubrir nuevos destinos.



Para la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, la tecnología, que anteriormente era principalmente una herramienta de apoyo, se está convirtiendo ahora en un motor de crecimiento. La transformación digital busca así convertir los datos, la tecnología y la innovación en recursos esenciales para el desarrollo de un nuevo modelo turístico./.

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