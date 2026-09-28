Hanoi atrae inversiones para liderar las cadenas de suministro

Hanoi (VNA) - Hanoi considera la atracción de grupos multinacionales con capacidad para liderar las cadenas de suministro en sectores de alta tecnología como un avance decisivo para participar más profundamente en las cadenas de valor mundiales.



La capital vietnamita está desplegando medidas de promoción de inversiones, perfeccionamiento institucional, desarrollo de infraestructuras y formación de recursos humanos.



En un contexto de creciente competencia por atraer inversiones internacionales, Hanoi orienta sus esfuerzos hacia proyectos, empresas y grupos capaces de generar efectos de propagación en la economía. Para 2026-2030, la ciudad aspira a atraer 10 grupos multinacionales que establezcan oficinas de gestión, centros de investigación y desarrollo (I+D), de innovación o de servicios regionales, contribuyendo a formar un ecosistema tecnológico y de innovación competitivo a nivel internacional.



En la Conferencia de presentación del Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años y de promoción de inversiones de 2026, celebrada en junio pasado, se firmaron 50 memorandos de entendimiento (MOU). El 5 de agosto de 2026, el Comité Popular municipal promulgó el Plan N.º 304/KH-UBND para implementar estos MOU y acuerdos de cooperación, definiendo las entidades responsables, tareas, productos y plazos de cada acuerdo. En agosto, Hanoi continuó impulsando los MOU suscritos y promoviendo inversiones "con dirección específica" para cada inversor potencial, con el fin de conocer sus necesidades y diseñar mecanismos de apoyo adecuados.



Paralelamente, la ciudad está elaborando resoluciones del Consejo Popular municipal para aplicar la Ley de la Capitalidad, reforzando la descentralización y concretando mecanismos para atraer inversores estratégicos, procedimientos especiales de inversión, incentivos y acceso a terrenos.



Hanoi también estudia establecer una zona franca, de conformidad con la Resolución N.º 02-NQ/TW, aprobada el 17 de marzo de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, y participa en el perfeccionamiento de la legislación sobre inversiones para implementar la Resolución N.º 10-NQ/TW, del 8 de junio de 2026.



El subdirector del Departamento de Finanzas de Hanoi, Le Trung Hieu, informó que la ciudad está resolviendo los obstáculos relacionados con los terrenos, acelerando la liberación parcelas y completando las infraestructuras para atraer a grandes grupos tecnológicos.



El Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac prevé disponer de unas 800 hectáreas de terrenos limpios para finales de 2026; el Parque de Alta Tecnología Biológica tiene unas 199 hectáreas, mientras siete parques industriales, con unas 1.800 hectáreas en total, ya han sido aprobados.



La capital también promulgó la Decisión N.º 80/2026/QD-UBND, del 29 de junio de 2026, para impulsar parques industriales ecológicos, verdes y circulares. Asimismo, mejora las infraestructuras digitales mediante redes 5G, proyectos piloto de Smart Pole e Internet de las cosas (IoT), pone en marcha el Espacio de Innovación HITC Hub y ejecuta el Plan de desarrollo de la industria de semiconductores hasta 2030.



Según Trung Hieu, Hanoi busca no solo atraer más proyectos, sino también formar centros de I+D, innovación y servicios regionales para que las empresas de la capital participen más profundamente en las cadenas de suministro y de valor mundiales.



El profesor asociado y doctor Ngo Tri Long, exdirector del Instituto de Investigación de Mercado y Precios del Ministerio de Finanzas, señaló que Hanoi debe pasar de una promoción de inversiones generalizada a una promoción selectiva, identificando grupos estratégicos en sectores con alto contenido de conocimiento. Los incentivos deben vincularse a compromisos en tecnología, I+D, formación de recursos humanos, localización, medio ambiente y vinculación con empresas nacionales.



El experto subrayó que los recursos humanos de alta calidad son la "infraestructura blanda" más importante y que Hanoi debe gestionar la IED mediante datos, orientándose hacia proyectos capaces de generar ecosistemas empresariales y cadenas de suministro, y no únicamente grandes volúmenes de capital./.





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