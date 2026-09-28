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Estudian el desarrollo de parque tecnológico digital en Ciudad Ho Chi Minh

Stavian Digital Park prevé invertir en infraestructura para IA y computación en la nube, con 300 MW de capacidad eléctrica en su primera fase.

Aplicación de la tecnología digital en los sectores de la cultura y el turismo en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Aplicación de la tecnología digital en los sectores de la cultura y el turismo en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El proyecto Stavian Digital Park (SDP), un parque tecnológico digital especializado de gran escala destinado a la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube, se desarrollará en Ciudad Ho Chi Minh sobre una superficie prevista de más de 300 hectáreas.

El proyecto contará con conexiones con diversos operadores de telecomunicaciones, integrará energía verde y renovable en su suministro eléctrico y estará conectado a una infraestructura internacional de transmisión de datos de alta capacidad.

Según Cushman & Wakefield Vietnam, el proyecto cuenta con la participación del Grupo Stavian, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), Cushman & Wakefield y APTelecom.

SDP tendrá acceso a sistemas internacionales de cables submarinos de fibra óptica con una capacidad de hasta 200 Tbps y una capacidad eléctrica prevista de 300 MW en su primera fase, programada para 2030. La instalación atenderá a proveedores globales de servicios en la nube, empresas, infraestructuras digitales gubernamentales, redes de distribución de contenidos (CDN) y aplicaciones de IA.

El plan maestro contempla asimismo sistemas de energía solar in situ e infraestructura de energías renovables, con el objetivo de ampliar el uso de fuentes de electricidad con menores emisiones de carbono y ayudar a las empresas tecnológicas globales a cumplir requisitos cada vez más estrictos en materia de sostenibilidad y energía limpia.

Le Anh Dung, director general de Stavian High-Tech Infrastructure JSC, señaló que SDP está orientado a convertirse en una plataforma integral, capaz de proporcionar infraestructura de transmisión de nueva generación y energía nueva y renovable, con servicios fiables, continuos y de alta resiliencia para inversores de centros de datos a hiperescala, así como empresas y grandes usuarios de infraestructura digital.

Por su parte, Hoang Nguyet Minh, directora general de Cushman & Wakefield Vietnam, afirmó que el país indochino está entrando en una etapa decisiva del desarrollo de la economía digital, lo que genera una creciente demanda de centros de datos de mayor capacidad, fiabilidad y sostenibilidad.

El estudio de prefactibilidad del proyecto constituye un paso importante para apoyar los objetivos de desarrollo de la economía digital y responder a las necesidades de infraestructura del país, señaló.

El proyecto se enmarca en los esfuerzos del Gobierno vietnamita por desarrollar la infraestructura digital y alcanzar el objetivo de que la economía digital represente al menos el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, conforme a la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre ciencia y tecnología, innovación y transformación digital nacional.

Según Cushman & Wakefield, en el primer semestre de 2026, la capacidad de centros de datos en desarrollo en Ciudad Ho Chi Minh alcanzó los 68 MW, más del doble de la capacidad operativa hasta entonces. Las reformas políticas, el aumento de la inversión internacional y la mejora de la conectividad están creando condiciones favorables para proyectos que cumplan estándares globales de escala, resiliencia, eficiencia y sostenibilidad./.

VNA
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