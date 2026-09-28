Pagos QR transfronterizos: Nuevas oportunidades para atraer a turistas

Hanoi (VNA)- Gracias a la conexión de los sistemas de pago transfronterizos, los visitantes internacionales en Vietnam pueden utilizar fácilmente las aplicaciones de pago de sus países de origen, lo que abre nuevas oportunidades para empresas, comercios y pequeños negocios nacionales.



Los turistas internacionales ya no necesitan cambiar divisas



Durante un viaje de negocios a Ciudad Ho Chi Minh en mayo de 2026, el turista singapurense Lee Wei Loong todavía tuvo que llevar una tarjeta de crédito y cambiar algo de efectivo para sus gastos. Sin embargo, en su reciente viaje familiar, pudo utilizar LiquidPay, Aleta Planet y DCS DeCard para escanear códigos QR y pagar en numerosos restaurantes, mercados, hoteles y centros comerciales de Ciudad Ho Chi Minh.



"El tipo de cambio se muestra directamente en la aplicación antes de confirmar la transacción, por lo que puedo pagar con tranquilidad sin llevar efectivo ni cambiar divisas", compartió Lee Wei Loong.



Desde principios de agosto de 2026, Lu Suan, una visitante procedente de Beijing (China), también puede utilizar WeChat y WeChat Pay para escanear directamente códigos VietQRGlobal y pagar en un restaurante japonés del centro comercial Vincom, en Ciudad Ho Chi Minh.



De este modo, prácticamente ya no necesita cambiar efectivo ni llevar una tarjeta de crédito cada vez que visita Vietnam. Además de los turistas chinos y singapurenses, los visitantes de Corea del Sur, Laos, Camboya y Tailandia también pueden utilizar métodos de pago mediante códigos QR conectados con Vietnam.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, Vietnam recibió unos 13,9 millones de visitantes internacionales en los primeros siete meses de 2026, un aumento interanual del 6,6% . El uso de las aplicaciones de pago habituales del país de origen para escanear códigos QR en los establecimientos se está convirtiendo en una opción cada vez más popular entre estos visitantes.



La Corporación Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS) informó que, en los primeros ocho meses de 2026, el número de transacciones realizadas en Vietnam por turistas de Tailandia, Laos y Camboya aumentó casi ocho veces, mientras que el valor de las operaciones se multiplicó por seis respecto al mismo período de 2025.



En sentido inverso, el número de transacciones realizadas por vietnamitas en estos tres mercados aumentó casi cinco veces y su valor se cuadruplicó. En particular, las operaciones realizadas por turistas chinos mediante aplicaciones de pago chinas para escanear códigos VietQRGlobal en Vietnam se triplicaron en número y se cuadruplicaron en valor frente a abril de 2026.



Más oportunidades para los comercios



Los pagos transfronterizos mediante códigos QR también están comenzando a extenderse a mercados tradicionales, puestos de souvenirs y otros pequeños establecimientos. Más de 20 bancos y entidades intermediarias de pago de Vietnam participan actualmente en la promoción de los pagos transfronterizos.



El banco Ban Viet (BVBank) ha integrado WeChat Pay en el sistema VietQRGlobal. Los turistas chinos pueden utilizar WeChat o WeChat Pay para escanear directamente los códigos VietQRGlobal en los establecimientos que aceptan pagos de BVBank.



Cuando se realiza una transacción, el sistema deduce automáticamente el importe en yuanes de la cartera WeChat Pay del cliente, lo convierte según el tipo de cambio vigente y abona el importe correspondiente en dongs vietnamitas (VND) en la cuenta del comerciante. De este modo, los vendedores no necesitan instalar terminales POS adicionales ni disponer de efectivo en moneda extranjera.



Según un representante del banco Saigon Thuong Tin (Sacombank), los turistas chinos también pueden utilizar la cartera Alipay para escanear códigos VietQRGlobal y pagar en numerosos establecimientos que aceptan este servicio./.

VNA