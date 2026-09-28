Ciudad vietnamita impulsa la expansión del mercado turístico ruso y de la CEI

Da Nang, Vietnam (VNA) - La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, Nguyen Thi Hoai An, informó que en los primeros ocho meses de 2026 la ciudad recibió más de 411.000 visitantes procedentes de Rusia y de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), un aumento del 94,2% interanual.



Este grupo representó alrededor del 5,8% del total de visitantes internacionales llegados a la ciudad. Solo los turistas rusos alcanzaron casi 300.000, un 151,4% más que en el mismo período de 2025, situando a Rusia en el séptimo puesto entre los 10 principales mercados emisores internacionales de Da Nang.



Según Hoai An, el fuerte retorno de este flujo turístico no solo contribuye a aumentar el número de visitantes internacionales, sino también a diversificar la estructura de mercados y a impulsar los productos de turismo de playa, complejos turísticos, bienestar, gastronomía y experiencias culturales en Da Nang y Hoi An. Estos visitantes suelen permanecer relativamente más tiempo, lo que se adapta al ecosistema de productos turísticos de descanso de la ciudad.



Uno de los factores que impulsan este mercado es la rápida recuperación y expansión de las conexiones aéreas. Durante el verano de 2026, las rutas aéreas desde la región de la CEI a Da Nang alcanzaron unas 16 frecuencias semanales, mientras que también se operaron numerosos vuelos chárter desde ciudades rusas.



Paralelamente, se intensificaron las actividades de promoción en plataformas digitales. La campaña de promoción de Da Nang en el ecosistema de Yandex llegó a unos 17,2 millones de usuarios de Rusia y la CEI, con aproximadamente 63,4 millones de impresiones. Durante la campaña, las búsquedas sobre Da Nang en Yandex aumentaron unas tres veces respecto al mismo período del año anterior.



Thu Nguyen, directora de Desarrollo de Negocios de Yandex Ads en Vietnam, señaló que la estabilidad del destino, las políticas de visado y las actividades de promoción desempeñan un papel importante en la decisión de los turistas a la hora de elegir un destino.

A su juicio, el desafío para Da Nang no consiste simplemente en atraer al mayor número posible de visitantes, sino en identificar correctamente los segmentos de mercado, su capacidad de gasto y sus necesidades de experiencia para desarrollar productos adecuados. Perseguir únicamente el volumen sin prestar atención a la calidad podría hacer que el destino quedara posicionado en un segmento de precios bajos.



En los últimos meses del año, el sector turístico de Da Nang prevé seguir coordinándose con las aerolíneas, las empresas de viajes y los socios de los mercados para mantener el flujo de visitantes rusos y de la CEI. Al mismo tiempo, desarrollará productos más especializados que combinen turismo de playa, bienestar, golf, gastronomía, cultura y patrimonio, con el objetivo de fomentar estancias más largas, experiencias más variadas y un mayor gasto en el destino.



La ciudad también prevé continuar con programas de viajes de familiarización (famtrip) y de prensa (presstrip), apoyar la conectividad aérea, estudiar la continuidad de las campañas de promoción en el ecosistema de Yandex y prepararse para participar en la Feria Internacional de Turismo MITT Moscow 2027. Estas iniciativas buscan mantener la presencia de Da Nang en el mercado e impulsar una mayor participación de las empresas locales en el desarrollo y la promoción conjunta de productos turísticos.



En los primeros ocho meses del año, los establecimientos de alojamiento de Da Nang atendieron a unos 14,25 millones de visitantes, un aumento del 24,9% interanual, mientras que los ingresos por servicios de alojamiento y restauración alcanzaron unos 1,8 mil millones de dólares), un 25,1% más.



La ampliación y mejora de la calidad del mercado ruso y de la CEI, junto con la diversificación de los mercados internacionales, contribuirán a que Da Nang avance hacia el objetivo de recibir más de 19,1 millones de visitantes en 2026, incluidos unos 8,7 millones de turistas internacionales, al tiempo que mejora la calidad del crecimiento y la contribución del turismo a la economía municipal./.

VNA