Vietnam y Argelia: Mirar a la historia para cultivar la amistad

Argel (VNA) - Organismos de Vietnam y Argelia organizaron la víspera en Argel la proyección del documental “Vietnam y Argelia: lejos pero cerca”, que repasa el proceso de formación y desarrollo de las relaciones de amistad y solidaridad entre ambos países, pueblos y revoluciones.



Al programa asistió el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido, miembro permanente de la Comisión Militar Central y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, quien se encuentra de visita de trabajo en Argelia, junto con dirigentes y militares argelinos, funcionarios y miembros de la comunidad vietnamita en el país norafricano.



El documental repasa importantes hitos de las relaciones Vietnam-Argelia y destaca las similitudes en el camino seguido por ambos países en su lucha por la independencia nacional. Tanto Vietnam como Argelia atravesaron largas y arduas luchas contra el colonialismo para recuperar la independencia y la libertad, en un proceso marcado por el sacrificio de numerosas generaciones, el patriotismo y la voluntad de decidir su propio destino.



Asimismo, resalta el apoyo y la ayuda mutua entre los Gobiernos y pueblos de ambos países durante los años de guerra y en el proceso de construcción nacional tras la independencia. Estos lazos crearon una base especial para las relaciones Vietnam-Argelia, que trascienden el marco de los vínculos diplomáticos convencionales entre dos países.



El documental también presenta la lucha del pueblo vietnamita contra el colonialismo y el imperialismo como uno de los hitos del movimiento mundial por la independencia nacional, al tiempo que destaca que las experiencias y la solidaridad entre los pueblos que lucharon contra el colonialismo contribuyeron a forjar relaciones internacionales especiales, entre ellas las existentes entre Vietnam y Argelia.



Recordar los caminos históricos recorridos permite no solo reafirmar el orgullo por los logros alcanzados, sino también comprender mejor el valor de la paz, la independencia y la amistad. Para Vietnam y Argelia, estos valores, forjados a través de enormes sacrificios de generaciones anteriores, constituyen una base para seguir cultivando las relaciones bilaterales en la nueva etapa.



En su intervención, el general Nguyen Trong Nghia destacó la responsabilidad de las generaciones actuales de heredar y promover los valores positivos forjados a través de la historia de lucha de ambos pueblos. Asimismo, alentó a los funcionarios y a la comunidad vietnamita en Argelia a actuar con dinamismo y creatividad y realizar contribuciones prácticas al mantenimiento y desarrollo de la amistad entre los dos países, para que esta continúe fortaleciéndose de manera sostenible.



Prestó especial atención a los jóvenes de origen vietnamita en Argelia y los alentó, cuando tengan la posibilidad, a regresar a Vietnam para conocer su historia, cultura y raíces nacionales, contribuyendo así a mantener sus vínculos con la tierra de origen y preservar los valores cultivados por las generaciones anteriores.



En el marco del programa, la delegación también visitó el Museo del Ejército de Argelia, donde conoció documentos y objetos relacionados con la lucha revolucionaria del pueblo argelino contra el colonialismo por la independencia nacional.



La visita permitió a los miembros de la delegación vietnamita conocer mejor la historia de lucha del pueblo argelino y puso de relieve las similitudes entre las historias revolucionarias de ambos países. Sobre la base de unas páginas de historia escritas con sacrificio y patriotismo, Vietnam y Argelia construyeron una relación de amistad especial que constituye un fundamento para seguir consolidando la confianza política, reforzando la cooperación y avanzando hacia el futuro./.

VNA