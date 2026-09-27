Vietnam y Argelia impulsan la cooperación en defensa

Argel (VNA) - Vietnam y Argelia acordaron impulsar la cooperación en defensa, especialmente en formación, industria de defensa, logística, información y comunicación, durante las conversaciones entre sus altos mandos militares celebradas el 26 de septiembre en Argel.



En la sede del Ministerio de Defensa de Argelia, el general Said Chengriha, ministro delegado ante el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular de Argelia, presidió las conversaciones con la delegación de alto nivel del Ejército Popular de Vietnam, encabezada por el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido, miembro permanente de la Comisión Militar Central y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.



La visita tiene lugar tras la elevación de las relaciones entre los dos países a una Asociación Estratégica en noviembre de 2025, creando nuevas condiciones para profundizar la cooperación en defensa y el trabajo político dentro de los ejércitos.



Said Chengriha destacó la profunda base histórica de los vínculos entre ambos pueblos, forjada durante sus luchas contra el colonialismo y por la independencia nacional, y afirmó que el Ejército Nacional Popular de Argelia concede importancia a la cooperación con Vietnam en historia militar, formación e industria de defensa.



Por su parte, Nguyen Trong Nghia destacó los resultados alcanzados en el intercambio de delegaciones, la formación, la información y la comunicación. Propuso seguir impulsando el intercambio de delegaciones de alto nivel, la formación, la industria de defensa, la logística y la comunicación.



En materia de formación, expresó su deseo de que Argelia amplíe las cuotas para militares vietnamitas en especialidades en las que el país tiene fortalezas, y afirmó que Vietnam está dispuesto a recibir alumnos militares argelinos para estudiar vietnamita y participar en cursos internacionales de defensa.



Con motivo de la visita, Nguyen Trong Nghia entregó a Said Chengriha los derechos de autor de la edición en árabe del libro «Dien Bien Phu», del general Vo Nguyen Giap, y el documental «Vietnam-Argelia: Lejos pero cerca», como obsequios del Ministerio de Defensa de Vietnam.



Ese mismo día, Nguyen Trong Nghia recibió al teniente general Mabrouk Saba, director del Departamento de Información y Comunicaciones del Estado Mayor del Ejército Nacional Popular de Argelia. Ambas partes propusieron reforzar la cooperación en comunicación, educación sobre el patriotismo y la amistad entre los dos pueblos, así como intercambiar experiencias en información y comunicación en el contexto de la transformación digital.



El 25 de septiembre, Nguyen Trong Nghia y la delegación depositaron flores ante el Monumento Conmemorativo al Presidente Ho Chi Minh y una corona ante el Monumento a los Mártires en Argel.



Ante el monumento dedicado a Ho Chi Minh, inaugurado en 2025 en una avenida que lleva su nombre, la delegación rindió homenaje a su contribución a la causa de liberación nacional y a los vínculos de amistad entre Vietnam y Argelia. En el Monumento a los Mártires en Argel, Nguyen Trong Nghia destacó la solidaridad forjada entre ambos pueblos durante sus luchas por la independencia.



La delegación también visitó la Embajada de Vietnam en Argelia. El embajador Vu Duy Long informó sobre los esfuerzos para concretar la Asociación Estratégica Vietnam-Argelia y coordinar la implementación de los acuerdos bilaterales, así como sobre el trabajo comunitario.



Nguyen Trong Nghia reconoció los esfuerzos de la Embajada y pidió seguir promoviendo las relaciones bilaterales, ampliar los intercambios y aprovechar las oportunidades de cooperación, especialmente en ámbitos en los que Argelia cuenta con ventajas. Asimismo, instó a fortalecer el trabajo con la comunidad vietnamita en Argelia y promover sus contribuciones al desarrollo nacional./.

VNA