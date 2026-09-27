Vietnam conecta a sus jóvenes talentos en Australia con el desarrollo nacional

Sídney (VNA) - Vietnam busca fortalecer la conexión con estudiantes, jóvenes intelectuales y expertos vietnamitas en Australia para aprovechar sus conocimientos, experiencia y redes internacionales al servicio del desarrollo nacional, según se destacó en un programa celebrado el 27 de septiembre en Hanoi y Sídney.



Organizado por la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia (SVAU) y la Unión de Jóvenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa abordó el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, la cooperación científico-tecnológica Vietnam-Australia y el desarrollo del Partido entre los estudiantes vietnamitas en el país oceánico.



Uno de los contenidos centrales fue la divulgación de la Resolución No. 23-NQ/TW, emitida el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero en la nueva situación. La resolución establece un cambio de enfoque, de la movilización y conexión de la comunidad hacia su acompañamiento y la creación de mecanismos para aprovechar mejor sus recursos.



El vicejefe de la Comisión Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, Ngo Trinh Ha, destacó que los estudiantes y jóvenes intelectuales vietnamitas en Australia pueden contribuir al país no solo mediante un eventual regreso, sino también a través de la investigación, el asesoramiento de políticas, la transferencia de conocimientos y tecnología, la inversión y las redes profesionales internacionales.



Desde la experiencia de la SVAU, su presidente, Huynh Tan Dat, propuso establecer mecanismos de consulta a expertos vietnamitas en el extranjero y reforzar los vínculos con los jóvenes australianos de origen vietnamita, especialmente los de segunda generación. También planteó crear canales para facilitar la conexión profesional, la cooperación especializada y los intercambios culturales.



Los participantes propusieron además establecer un canal oficial que actualice las necesidades de investigación, proyectos de cooperación, financiación y cuestiones de propiedad intelectual de institutos, universidades y empresas vietnamitas, con el fin de conectar estas demandas con doctores y jóvenes investigadores en Australia.



En relación con la Resolución No. 57-NQ/TW sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, el consejero y jefe de la representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam en Australia, Bui Viet Khoi, presentó el modelo denominado "Tren de la tecnología", destinado a conectar los conocimientos y tecnologías de los vietnamitas en el extranjero con las necesidades prácticas de empresas y localidades vietnamitas, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales y la transferencia tecnológica.



El programa también abordó la Directiva No. 07-CT/TW sobre el estudio y la práctica del pensamiento, la ética, los métodos y el estilo de Ho Chi Minh, así como el desarrollo del Partido entre los estudiantes vietnamitas y la coordinación entre las organizaciones estudiantiles y las células del Partido en las universidades australianas.



Los intercambios pusieron de relieve la necesidad de pasar de mantener los vínculos con la comunidad vietnamita en el extranjero a crear mecanismos concretos que permitan aprovechar sus conocimientos, experiencia y redes internacionales para responder a las necesidades de desarrollo del país./.

VNA