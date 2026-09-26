Vietnam acoge por primera vez Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica

Hanoi (VNA)- La XIX Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica (IOAA 2026) se inauguró hoy en la Universidad Phenikaa, en Hanoi, con la participación de 67 equipos y 320 concursantes procedentes de 66 países y territorios.



Esta es la primera vez que Vietnam acoge la IOAA y también la edición de mayor envergadura celebrada hasta ahora.



En su discurso de bienvenida a las delegaciones, el viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau afirmó que Vietnam considera la educación y la formación, la ciencia y la tecnología y la innovación como prioridades nacionales, y presta especial atención a la detección, formación y creación de condiciones para el desarrollo de jóvenes talentos.



Según el dirigente, la organización de la IOAA 2026 constituye una medida concreta para materializar estas orientaciones y, al mismo tiempo, brinda a los jóvenes vietnamitas la oportunidad de conectarse e integrarse con la comunidad educativa y científica internacional.





El viceprimer ministro vietnamita Le Tien Chau habla en el evento. Foto: VNA

Vietnam también está desarrollando gradualmente el sector de las ciencias espaciales, con satélites de observación de la Tierra y observatorios astronómicos en Hoa Lac y Khanh Hoa, agregó.



Al destacar que la ciencia es un lenguaje común que conecta a las personas mediante el conocimiento y el espíritu de cooperación, el subjefe de Gobierno señaló que la IOAA no es solo una competición para estudiantes sobresalientes, sino también un foro científico juvenil en el que los participantes pueden compartir conocimientos, desarrollar sus talentos y adquirir experiencias internacionales.



Citó el mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la Cumbre Internacional del Espacio celebrada en París el 10 de septiembre, sobre la necesidad de preservar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos, situar a las personas y el desarrollo sostenible de la Tierra en el centro, y garantizar la igualdad entre los países en la participación y el aprovechamiento de los logros de la investigación y la tecnología. A su juicio, la IOAA contribuye a sentar las bases de esta visión.



El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, señaló que la ciudad es uno de los principales centros de educación, formación e investigación de Vietnam y que considera la ciencia, la tecnología y la innovación importantes motores de su estrategia de desarrollo.



La capital también está ampliando activamente la cooperación con centros de conocimiento, investigación e innovación de la región y del mundo, detalló.



Según Vu Dai Thang, la celebración de la IOAA 2026 brinda a Hanoi la oportunidad de acceder a nuevas ideas, promover el intercambio académico y despertar la pasión por la ciencia entre las nuevas generaciones.



Instó a los concursantes a poner en práctica sus conocimientos, capacidad de razonamiento y aptitudes con confianza y honestidad, y a mantener la curiosidad y la pasión por explorar.





El presidente del Comité Internacional de la Olimpiada de Astronomía y Astrofísica, Aniket Sule. Foto: VNA

El presidente del Comité Internacional de la Olimpiada de Astronomía y Astrofísica, Aniket Sule, agradeció el apoyo del Comité Popular de Hanoi, del Departamento de Educación y Formación de Hanoi y de la Universidad Phenikaa para la organización de la IOAA 2026.



La IOAA 2026 se celebra en Hanoi hasta el 5 de octubre. El evento educativo y científico internacional está dirigido a estudiantes de educación secundaria y contribuye a detectar y fomentar jóvenes talentos en los campos de la astronomía y la astrofísica, al tiempo que promueve el intercambio académico y la cooperación internacional.



Vietnam participa en la competición con un equipo de 10 estudiantes seleccionados de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación y Formación./.