Vietnam y Tanzania promueven cooperación económica y comercial

Pretoria (VNA) - Vietnam y Tanzania acordaron fortalecer la cooperación económica y comercial y aprovechar mejor el potencial bilateral durante la segunda reunión del Comité Mixto Vietnam-Tanzania sobre cooperación en economía, comercio, técnica, ciencia, cultura y sociedad, celebrada recientemente en Dar es Salaam.

El encuentro permitió a ambas partes revisar de manera integral las áreas de cooperación, abordar las dificultades existentes y explorar nuevas oportunidades para impulsar proyectos económicos y comerciales.

La delegación interdisciplinaria vietnamita estuvo encabezada por el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente y presidente del Subcomité de Vietnam, Nguyen Hoang Hiep, y contó con la participación de representantes de organismos y empresas de ambos países.

En la reunión, las partes mantuvieron intercambios en diversos ámbitos, incluidos política, diplomacia, seguridad, finanzas, inversión, comercio, transporte, agricultura, silvicultura, pesca, ganadería, ciencia y tecnología.

Entre los principales temas figuraron el impulso del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (BIPA) y del Tratado para Evitar la Doble Imposición (DTA), así como la promoción comercial, el desarrollo de la producción y el procesamiento de productos agrícolas y acuáticos, el riego, la pesca, la gestión forestal, la respuesta al cambio climático, la transformación digital y la infraestructura de telecomunicaciones.

Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y elaborar programas de cooperación con alta viabilidad, así como promover mecanismos de cooperación Sur-Sur en el sector agrícola. Con ello, buscan estrechar los vínculos entre los organismos de gestión, las empresas y las organizaciones especializadas de los dos países.

También revisaron los contenidos de cooperación, identificaron áreas prioritarias y firmaron el Acta de la reunión, que establece soluciones para poner en práctica los acuerdos alcanzados.

Asimismo, se comprometieron a seguir perfeccionando los marcos jurídicos fundamentales, especialmente el BIPA y el DTA, con el objetivo de crear un entorno empresarial más transparente y favorable.

En el marco de la reunión se celebró el Foro Empresarial Vietnam-Tanzania, centrado en el entorno de inversión y negocios y las oportunidades de cooperación en agricultura, procesamiento agrícola, infraestructura, minería, tecnología, telecomunicaciones y economía marina.

La parte tanzana presentó sus políticas de incentivos y destacó la necesidad de promover el procesamiento profundo, aumentar el valor añadido y desarrollar cadenas de producción nacionales.

Por su parte, Vietnam compartió experiencias, presentó las capacidades de empresas como Vingroup, Intimex, Phulimex y Viettel y expresó su interés en impulsar proyectos de cooperación concretos.

Las partes también abogaron por fomentar cadenas de suministro estables para productos en los que Tanzania cuenta con fortalezas y Vietnam presenta demanda, como la nuez de anacardo en bruto, el algodón, la madera de origen legal y determinados minerales esenciales.

Con anterioridad, Nguyen Hoang Hiep y la delegación vietnamita viajaron a Arusha, donde se reunieron con autoridades locales y realizaron una visita de campo.

Durante el encuentro con Amos Gabriel Makalla, gobernador de la región de Arusha, ambas partes analizaron el potencial de cooperación en agricultura, procesamiento de productos agrícolas, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Se espera que los resultados de la segunda reunión del Comité, especialmente el fortalecimiento de la conectividad empresarial, contribuyan a convertir el potencial de cooperación en proyectos concretos y profundicen la asociación integral entre Vietnam y Tanzania./.

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