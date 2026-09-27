Phu Quoc recibe el primer vuelo directo con turistas procedentes de Rusia

An Giang, Vietnam (VNA) - Más de 370 turistas rusos llegaron la mañana del 27 de septiembre a Phu Quoc en el primer vuelo directo de la temporada de invierno 2026 procedente de Krasnoyarsk, marcando el inicio de la temporada turística de invierno en la isla vietnamita.



El vuelo VJ2867 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc, donde los visitantes fueron recibidos con un programa de bienvenida con danzas del león, flores y recuerdos representativos de la cultura vietnamita.



Rusia continúa siendo uno de los principales mercados turísticos de Phu Quoc. La ampliación de las rutas aéreas directas permite reducir el tiempo de viaje y responder a la demanda de estancias prolongadas durante el invierno. Para garantizar la calidad de los servicios, las empresas turísticas de la isla han reforzado la coordinación con hoteles, operadores de transporte, guías y centros de entretenimiento.



El director de Operaciones de Anex Vietnam, Ozkan Liman, señaló que Phu Quoc se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de los turistas rusos por su clima cálido, playas y condiciones favorables de estancia. Según la empresa, los turistas rusos pueden permanecer actualmente hasta 45 días en Vietnam sin visado.



Anex Vietnam prevé llevar unos 15.000 turistas rusos a Phu Quoc cada mes, cifra que espera aumentar en las próximas temporadas.



En los primeros nueve meses de 2026, Phu Quoc recibió más de 1,92 millones de visitantes internacionales, un aumento del 60,2% respecto al mismo período de 2025 y equivalente a más del 99% del total de turistas internacionales llegados a la provincia de An Giang.



La isla mantiene vuelos directos con mercados como Corea del Sur, Taiwán (China), Asia Central y Europa del Este, reforzando su conectividad internacional. Paralelamente, avanza el proyecto de mejora del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc con vistas a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. La ampliación de la pista ha alcanzado el 100% de ejecución, mientras que la terminal VIP registra un 96% y la terminal T2 un 72%.



Una vez completado, el aeropuerto contribuirá a ampliar la capacidad de recepción de visitantes internacionales y facilitar la apertura de nuevas rutas aéreas directas a Phu Quoc./.

VNA