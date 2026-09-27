Exparlamentario canadiense: Vietnam puede contribuir de forma sustancial a la cooperación multilateral

Ottawa (VNA) - El mensaje del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, sobre la restauración de la confianza, el respeto del derecho internacional y el mantenimiento del diálogo entre los países cobra especial significado en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, los conflictos y la inestabilidad económica, afirmó Bryon Wilfert, ex presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam y actual asesor sénior del Consejo Empresarial Canadá-Vietnam.



En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Canadá sobre el discurso del líder vietnamita ante el 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Wilfert destacó la importancia de que Vietnam defienda los principios de la Carta de la ONU, incluidos el respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias.



Consideró especialmente relevante la idea de que restaurar la confianza no implica eliminar las diferencias entre los países, sino gestionarlas de manera responsable. A su juicio, las diferencias en sistemas políticos, prioridades económicas y experiencias históricas no deben impedir la cooperación en asuntos de interés común. En este sentido, señaló que los vínculos Vietnam-Canadá muestran que es posible construir una cooperación basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos, que se ha ampliado del comercio, la inversión y la educación a la cooperación para el desarrollo y los intercambios entre pueblos. El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) sigue proporcionando, además, un marco importante para fortalecer la integración económica bilateral.



Sobre el papel de Vietnam en el sistema multilateral, Wilfert afirmó que el país tiene oportunidades para realizar contribuciones cada vez más sustanciales a la cooperación internacional gracias a su experiencia de desarrollo, su creciente red de relaciones económicas y su participación activa en instituciones regionales y globales.



Identificó cuatro ámbitos en los que Vietnam puede desempeñar un papel más activo: contribuir a la paz y la estabilidad regionales a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la ONU, aprovechando su experiencia diplomática y su participación en operaciones de mantenimiento de la paz; promover un comercio internacional inclusivo y un desarrollo económico sostenible, especialmente durante su presidencia del Consejo del CPTPP en 2026; abordar el cambio climático mediante la adaptación, la agricultura sostenible y la transición hacia energías limpias; y garantizar una mayor participación de los países en desarrollo en la elaboración de enfoques internacionales sobre tecnologías digitales, ciberseguridad e inteligencia artificial (IA).



En este último ámbito, destacó la celebración en Hanoi, en 2025, de la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia como muestra del interés de Vietnam por la cooperación internacional en el ámbito digital.



Wilfert también consideró que los preparativos para que Vietnam acoja el APEC 2027 brindarán nuevas oportunidades para promover el comercio, el desarrollo sostenible y la innovación en Asia-Pacífico.



Respecto a las relaciones Vietnam-Canadá, señaló que ambos países cuentan con condiciones favorables para ampliar la cooperación en la transición verde, las tecnologías digitales y la gobernanza de la IA. Para ello, consideró necesario convertir los objetivos comunes en proyectos concretos con la participación de Gobiernos, empresas, universidades y organizaciones de investigación.



Propuso tres orientaciones: reforzar la cooperación en tecnologías limpias, adaptación al cambio climático y agricultura sostenible mediante delegaciones empresariales especializadas que conecten a proveedores e inversores canadienses con empresas y organismos vietnamitas; fortalecer los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas mediante proyectos conjuntos, intercambios estudiantiles y formación técnica, especialmente en aplicaciones de la IA a la salud, la agricultura, la educación y la manufactura avanzada; y establecer un diálogo más estructurado sobre la gobernanza responsable de la IA y la ciberseguridad, garantizando innovación, transparencia y respeto de los derechos individuales.



Como asesor sénior del Consejo Empresarial Canadá-Vietnam, Wilfert reiteró asimismo que las organizaciones empresariales pueden actuar como puente entre socios, organizar foros especializados y ayudar a las empresas a identificar oportunidades de inversión e investigación conjunta. También propuso aprovechar el mecanismo del Comité Mixto de Economía Vietnam-Canadá para definir ámbitos prioritarios y coordinar la implementación de la cooperación.



Finalmente, subrayó que el éxito de las relaciones bilaterales debe reflejarse en resultados concretos, desde nuevas asociaciones, mayores inversiones e intercambio de conocimientos tecnológicos hasta más oportunidades para los pueblos de ambos países. Afirmó que el discurso del secretario general y presidente To Lam ofrece una oportunidad para que Vietnam y Canadá consoliden sus objetivos comunes y promuevan el desarrollo sostenible, la innovación responsable y la prosperidad compartida./.

VNA