Bangkok declarada zona de desastre debido a inundaciones generalizada

Bangkok (VNA)- El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, firmó una decisión por la que los 50 distritos de la capital tailandesa fueron declarados zonas afectadas por un desastre natural, después de casi 48 horas de lluvias intensas que han provocado inundaciones generalizadas, alterado las actividades cotidianas y generado graves problemas de tráfico.



La nueva decisión amplía el alcance de la declaración, que anteriormente se aplicaba solo a los tres distritos más afectados: Nong Chok, Suan Luang y Khan Na Yao.



Según la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA), la ampliación de la alerta a toda la ciudad permitirá a la BMA, junto con otros organismos públicos y las autoridades locales, activar mecanismos financieros y de respuesta de emergencia para prestar asistencia oportuna a las zonas afectadas.



La situación de las inundaciones sigue siendo compleja debido a la persistencia de las fuertes lluvias en distintas partes de la capital, siendo el este de Bangkok la zona más afectada.



A las 9:00 del 26 de septiembre, el sistema de alerta de emergencia Cell Broadcast envió mensajes a los teléfonos móviles de los residentes, advirtiendo que el nivel del agua en los canales había alcanzado niveles peligrosos y podría seguir aumentando.



Según el Departamento Meteorológico de Tailandia (TMD), la principal causa de las condiciones meteorológicas adversas es una zona de bajas presiones activa que cubre la llanura central, Bangkok y las provincias cercanas, combinada con el fortalecimiento del monzón del suroeste sobre el mar de Andamán, el sur del país y el golfo de Tailandia. El TMD pronostica que las lluvias intensas continuarán en todo el país hasta el 27 de septiembre.



Septiembre es tradicionalmente el mes de mayor intensidad de la temporada de lluvias en Bangkok, pero este año las precipitaciones han alcanzado niveles inusualmente altos. Según datos del Departamento de Drenaje y Control de Inundaciones de Bangkok, entre el 1 y el 25 de septiembre se registraron 487 milímetros de lluvia en la capital, muy por encima del promedio de 269 milímetros correspondiente al mismo período de 1991-2020.



Al mediodía del 26 de septiembre, el nivel del agua comenzó a mostrar signos de estabilización en algunas zonas gracias al funcionamiento a plena capacidad de las estaciones de bombeo de la ciudad, cuya capacidad total de descarga alcanzó unos 1.200 metros cúbicos por segundo.



La preocupación por las inundaciones prolongadas también ha llevado a muchos residentes a abastecerse de productos de primera necesidad. En un supermercado Makro de la zona de Ram Inthra, el estacionamiento se encontraba saturado y numerosos clientes hacían cola para comprar fideos instantáneos, agua embotellada y alimentos enlatados./.

VNA