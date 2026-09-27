Vietnam y Alemania buscan profundizar y hacer más sustancial su Asociación Estratégica

Berlín (VNA) - Durante su visita de trabajo a Alemania del 24 al 26 de septiembre, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, mantuvo conversaciones con el vicepresidente del Bundestag (Parlamento), Bodo Ramelow, trabajó con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento alemán, asistió a una sesión plenaria y visitó un centro de formación profesional, la Embajada de Vietnam y a representantes de la comunidad vietnamita.



Durante las conversaciones con Bodo Ramelow, Nguyen Thi Thanh afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Alemania y desea profundizar y hacer más sustancial y eficaz la Asociación Estratégica bilateral. Propuso fortalecer la confianza política, mantener los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel y ampliar la cooperación entre las comisiones especializadas y los parlamentarios de ambos países.



En materia económica, comercial y de inversión, pidió aprovechar eficazmente el Tratado de Libre Comercio Vietnam-Unión Europea (EVFTA), alentar a las empresas alemanas a ampliar sus inversiones en Vietnam, especialmente en alta tecnología, transformación digital y verde, energías renovables e infraestructura; promover la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-Unión Europea (EVIPA) por los Estados miembros restantes del bloque comunitario y apoyar la retirada de la tarjeta amarilla de la Eurozona a los productos pesqueros vietnamitas.



Bodo Ramelow valoró los avances de las relaciones bilaterales y señaló que ambos países cuentan con ventajas complementarias y amplio margen de cooperación, especialmente en infraestructura de transporte, formación profesional y salud.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, Armin Laschet, destacó el creciente papel de Vietnam en la región y en el escenario internacional.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, se reúne con el vicepresidente del Bundestag (Parlamento), Bodo Ramelow. (Fuente: VNA)



Al abordar cuestiones regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo, el multilateralismo y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como resolver las diferencias y disputas por medios pacíficos. Nguyen Thi Thanh reafirmó la posición de Vietnam de solucionar pacíficamente las disputas en el Mar del Este sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Ambas partes acordaron reforzar los intercambios parlamentarios, compartir experiencias legislativas y de supervisión y coordinarse en foros multilaterales, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Vietnam-Alemania. Nguyen Thi Thanh también transmitió la invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, para visitar Vietnam.



Durante la visita al Centro de Formación Profesional en Salud Rahel-Hirsch, en Berlín, Nguyen Thi Thanh valoró el modelo alemán de formación vinculado con la práctica y las necesidades del mercado laboral. Propuso fortalecer los vínculos con instituciones vietnamitas, intercambiar profesores y estudiantes y ampliar programas conjuntos, contribuyendo al desarrollo de recursos humanos de alta calidad en Vietnam y a satisfacer la demanda de trabajadores cualificados de Alemania.



En la Embajada de Vietnam, pidió reforzar su papel de puente entre organismos, localidades, empresas e instituciones de ambos países, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y verde, educación, formación y recursos humanos. También solicitó aplicar eficazmente la Resolución 23-NQ/TW sobre los vietnamitas en el extranjero, escuchar las aspiraciones de la comunidad y aprovechar los recursos de intelectuales, expertos, científicos, empresarios y jóvenes vietnamitas en Alemania.



En un encuentro con más de 200 representantes de la comunidad, Nguyen Thi Thanh valoró sus contribuciones a la integración, el desarrollo empresarial, la investigación, la preservación de la lengua y la cultura vietnamitas y el fortalecimiento de la amistad entre ambos países. Reafirmó que los vietnamitas en el extranjero son una parte inseparable de la comunidad nacional y un recurso importante para el desarrollo del país.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional pidió a los compatriotas mantener la unidad, integrarse en la sociedad alemana y preservar sus raíces culturales, así como fortalecer sus vínculos con Vietnam y aportar conocimientos, tecnología, experiencia y redes internacionales a los ámbitos prioritarios del país. Los representantes comunitarios reafirmaron su deseo de seguir contribuyendo al desarrollo nacional y a la cooperación Vietnam-Alemania.



La visita contribuyó a consolidar la confianza política y los vínculos entre los dos órganos legislativos, ampliar ámbitos de cooperación práctica, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, formación profesional y recursos humanos, y aprovechar el papel de la comunidad vietnamita en Alemania para profundizar la Asociación Estratégica bilateral./.