Turismo comunitario abre nuevos medios de vida sostenibles en las montañas de Vietnam

Hanoi (VNA) - La explotación de paisajes naturales, oficios tradicionales y costumbres locales para desarrollar productos turísticos está abriendo nuevas oportunidades de medios de vida sostenibles para las comunidades de las zonas montañosas de Vietnam, al tiempo que contribuye a preservar y promover su identidad cultural.

En la comuna de Mu Cang Chai, provincia septentrional de Lao Cai, los arrozales en terrazas, estrechamente vinculados a la vida de la comunidad H'Mong, se han convertido en un atractivo turístico y un medio para transmitir conocimientos y prácticas tradicionales.

Giang A De, de la etnia H'Mong y propietario del homestay Hello Mu Cang Chai desde finales de 2017, explicó que los arrozales en terrazas son fruto del trabajo de varias generaciones. Durante la maduración del arroz, la conocida colina de arrozales en forma de bandeja evoca prosperidad y felicidad, mientras que en la temporada de inundación de los campos representa el deseo de crecimiento y desarrollo.

En la comuna de Mu Cang Chai, provincia septentrional de Lao Cai. (Fuente: VNA)

En la aldea de Ta Van, donde conviven comunidades H'Mong, Giay y Dao, la cultura cotidiana también se ha convertido en fuente de productos turísticos. Phan Thi Hen, de la etnia Giay y propietaria de Local Shop, señaló que estos productos deben surgir de la vida comunitaria y reflejarse en los alojamientos, la vestimenta, la gastronomía y la atención a los visitantes.

Ante el aumento de la demanda, Hen y otras mujeres de la aldea han ampliado las actividades de tejido y teñido con índigo, incorporando motivos tradicionales a productos de moda contemporánea.

Un proceso similar se desarrolla en la comuna de Da Bac, provincia norteña de Phu Tho, donde los conocimientos locales se integran en modelos de alojamiento y experiencias como el teñido con índigo, la pintura con cera de abeja, la elaboración de papel Do y el bordado de pañuelos.

Ceremonia de boda tradicional del pueblo Dao Tien en Ban Sung, comuna de Cao Son, provincia de Phu Tho. (Fuente: VNA)

Ly Thi Nhat, propietaria de Lieu Farmstay, en la aldea de Sung, señaló que, tras casi 10 años vinculada al turismo comunitario, considera los conocimientos locales la base para crear productos turísticos. La incorporación de técnicas artesanales tradicionales permite preservar los oficios y transmitir a los visitantes la forma de vida de las comunidades.

La experiencia de las zonas montañosas del norte refleja así una evolución del papel de los habitantes locales, que pasan de ser proveedores de servicios a protagonistas en la creación de productos y la difusión de sus propias historias culturales y étnicas.

La integración de los valores locales en el turismo no solo genera oportunidades económicas, sino que también fortalece las capacidades y la organización de las comunidades, contribuyendo a construir un modelo turístico más profesional y sostenible./.