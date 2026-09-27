Cultura-Deporte

Transformación digital contribuye a preservar los valores del patrimonio cultural vietnamita

Vietnam impulsa la digitalización del Mo Muong para preservar sus valores culturales, facilitar su transmisión y acercar este patrimonio a las nuevas generaciones.

El Mo Muong consiste en oraciones y actuaciones realizadas por practicantes o artesanos durante funerales, festivales religiosos y rituales del ciclo de vida de la comunidad Muong. (Fuente: VNA)
El Mo Muong consiste en oraciones y actuaciones realizadas por practicantes o artesanos durante funerales, festivales religiosos y rituales del ciclo de vida de la comunidad Muong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Ante el riesgo de desaparición de numerosas formas de patrimonio cultural inmaterial en Vietnam, la transformación digital se está convirtiendo en una herramienta importante para preservar y promover los valores del Mo Muong, patrimonio vinculado a la vida espiritual de la etnia Muong.

El Mo Muong consiste en oraciones y actuaciones realizadas por practicantes o artesanos durante funerales, festivales religiosos y rituales del ciclo de vida de la comunidad Muong. Transmitidas tradicionalmente de forma oral, estas expresiones culturales corren riesgo de perderse a medida que envejecen los maestros y disminuye el número de jóvenes capaces de sucederlos.

En aplicación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, que establece como objetivo completar en 2026 la digitalización del 100% del patrimonio cultural de nivel nacional, la incorporación del Mo Muong al espacio digital abre nuevas posibilidades para su conservación y transmisión.

En las comunas de las zonas Muong de la provincia de Phu Tho, como Thuong Coc y Dai Dong, esta práctica mantiene un profundo arraigo y conserva conocimientos sobre la historia, las costumbres y las tradiciones de la comunidad.

El artista popular Bui Van Minh, de Thuong Coc, señaló que cada pieza de Mo constituye un espacio de preservación de la memoria cultural de toda la comunidad. Sin embargo, advirtió que la transmisión oral se ve amenazada por el envejecimiento de los artesanos y la escasez de jóvenes sucesores.

Ante esta situación, la grabación de audio y vídeo y la difusión de materiales digitales están adquiriendo un papel cada vez más importante. Según Van Minh, registrar los rituales y difundirlos en plataformas como Zalo y Facebook permite conservar materiales, servir de referencia para quienes aprenden el oficio de maestro de Mo y acercar la cultura Muong a un público más amplio.

Desde la perspectiva de las nuevas generaciones, el artista Bui Van Hung, de Dai Dong, señaló que los cursos de capacitación organizados por el sector cultural le han permitido mejorar gradualmente sus conocimientos sobre grabación y edición de vídeo para preservar y promover el patrimonio.

Los expertos, no obstante, subrayan que la digitalización debe realizarse de manera sistemática y garantizar la originalidad y autenticidad del patrimonio.

El investigador de cultura popular Bui Huy Vong advirtió que la desaparición del Mo Muong avanza rápidamente y destacó que su digitalización debe constituir una tarea a largo plazo, no solo para preservar sus valores, sino también para garantizar su transmisión a las futuras generaciones./.

VNA
#Vietnam #Mo Muong #patrimonio cultural inmaterial
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Mo Muong es un ritual popular del pueblo Muong realizado por chamanes durante los funerales, que contiene conocimientos y creencias. (Foto: VNA)

El alma de la cultura Muong busca el reconocimiento mundial de la UNESCO

El Mo Muong destaca como la joya de la corona del vasto patrimonio cultural que el pueblo Muong ha protegido durante siglos. Lejos de ser un simple ritual de creencias, esta manifestación folclórica actúa como un archivo vivo de conocimientos, historia y costumbres esenciales que encarnan la identidad y el alma colectiva de esta comunidad vietnamita.

Ver más

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

A medida que se acerca el Festival de Medio Otoño, muchas familias llevan a sus hijos al tradicional mercado del Festival de Medio Otoño en la calle Hang Ma en Hanoi, para pasear y elegir sus regalos favoritos.

Dinh Thi Hao y Pham Thi Hue, de Vietnam (derecha), ganaron el bronce; Zhu Hongshan y Ren Wanning, de China (centro), el oro; y Anna Aksenova y Aydana Smetullaeva, de Uzbekistán, la plata en doble scull femenino de remo en ASIAD 2026, en Gifu, Japón, el 24 de septiembre. Foto: VNA

ASIAD 2026: Esports vietnamitas hacen historia y el remo suma cuatro bronces

Este 24 de septiembre, quinta jornada oficial de competición de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, volvió a dejar importantes huellas para la delegación deportiva de Vietnam, con el histórico bronce conquistado por el equipo de Naraka: Bladepoint y cuatro medallas de bronce logradas por los remeros vietnamitas.

El equipo femenino de remo de Vietnam en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20). Foto: VNA

ASIAD 2026: Vietnam suma un bronce en remo

Vietnam sumó hoy una nueva medalla de bronce en los Juegos Asiáticos 2026 (ASIAD 2026), después de que Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc terminaran terceras en la final de doble scull femenino (W2x) de remo.