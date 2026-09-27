Transformación digital contribuye a preservar los valores del patrimonio cultural vietnamita

Hanoi (VNA) - Ante el riesgo de desaparición de numerosas formas de patrimonio cultural inmaterial en Vietnam, la transformación digital se está convirtiendo en una herramienta importante para preservar y promover los valores del Mo Muong, patrimonio vinculado a la vida espiritual de la etnia Muong.

El Mo Muong consiste en oraciones y actuaciones realizadas por practicantes o artesanos durante funerales, festivales religiosos y rituales del ciclo de vida de la comunidad Muong. Transmitidas tradicionalmente de forma oral, estas expresiones culturales corren riesgo de perderse a medida que envejecen los maestros y disminuye el número de jóvenes capaces de sucederlos.

En aplicación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, que establece como objetivo completar en 2026 la digitalización del 100% del patrimonio cultural de nivel nacional, la incorporación del Mo Muong al espacio digital abre nuevas posibilidades para su conservación y transmisión.

En las comunas de las zonas Muong de la provincia de Phu Tho, como Thuong Coc y Dai Dong, esta práctica mantiene un profundo arraigo y conserva conocimientos sobre la historia, las costumbres y las tradiciones de la comunidad.

El artista popular Bui Van Minh, de Thuong Coc, señaló que cada pieza de Mo constituye un espacio de preservación de la memoria cultural de toda la comunidad. Sin embargo, advirtió que la transmisión oral se ve amenazada por el envejecimiento de los artesanos y la escasez de jóvenes sucesores.

Ante esta situación, la grabación de audio y vídeo y la difusión de materiales digitales están adquiriendo un papel cada vez más importante. Según Van Minh, registrar los rituales y difundirlos en plataformas como Zalo y Facebook permite conservar materiales, servir de referencia para quienes aprenden el oficio de maestro de Mo y acercar la cultura Muong a un público más amplio.

Desde la perspectiva de las nuevas generaciones, el artista Bui Van Hung, de Dai Dong, señaló que los cursos de capacitación organizados por el sector cultural le han permitido mejorar gradualmente sus conocimientos sobre grabación y edición de vídeo para preservar y promover el patrimonio.

Los expertos, no obstante, subrayan que la digitalización debe realizarse de manera sistemática y garantizar la originalidad y autenticidad del patrimonio.

El investigador de cultura popular Bui Huy Vong advirtió que la desaparición del Mo Muong avanza rápidamente y destacó que su digitalización debe constituir una tarea a largo plazo, no solo para preservar sus valores, sino también para garantizar su transmisión a las futuras generaciones./.