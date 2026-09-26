Cultura-Deporte

Identidad cultural de Vietnam consolida su posición en diseño creativo

Vietnam integra patrimonio, artesanía y diseño contemporáneo para impulsar las industrias creativas, fortalecer marcas y mejorar los medios de vida locales.

Presenta las tradiciones culturales de la etnia H'Mong. (Fuente: VNA)
Presenta las tradiciones culturales de la etnia H'Mong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La convergencia entre el patrimonio cultural tradicional y el pensamiento del diseño contemporáneo se está convirtiendo en un recurso importante para mejorar la competitividad de los productos creativos de Vietnam.

La incorporación de los conocimientos locales, las técnicas artesanales y las historias culturales a la moda, el diseño de interiores y los bienes de consumo no solo contribuye a construir marcas con una identidad propia, sino también a preservar el patrimonio, mejorar los medios de vida de las comunidades y difundir la imagen del país en el mundo.

En los sectores de la moda y los bienes de consumo, numerosas marcas están incorporando activamente los conocimientos y saberes locales a sus estrategias de desarrollo sostenible. Un ejemplo destacado es la marca de moda Kilomet109, que trabaja estrechamente con artesanos de las etnias Nung, H'Mong y Thai a lo largo de todo el proceso, desde el cultivo y el hilado de las fibras hasta el teñido con índigo y la decoración con cera de abeja, para crear productos de diseño contemporáneo.

De manera similar, la marca TiredCity colabora con jóvenes artistas para incorporar motivos y relatos folclóricos en camisetas, bolsos y obras impresas, acercando así la cultura al público joven.

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La gente H'Mong blanca en la provincia de Lao Cai. (Fuente: VNA)

En el sector del mobiliario, la marca Viet Furniture combina ratán, bambú y cerámica de Bat Trang para desarrollar la colección “Gánh Gánh Gồng Gồng” (Cargar y transportar).

Al poner en valor este potencial, el diseñador Luu Viet Thang, cofundador de la marca Viet Furniture, señaló que el vasto patrimonio de historias y valores culturales, junto con la riqueza de sus motivos decorativos, constituye una fuente inagotable de inspiración y materiales para las industrias creativas.

Desde la perspectiva de la economía del patrimonio, la doctora Lu Thi Thanh Le, docente de la Facultad de Industrias Culturales y Patrimonio de la Escuela de Ciencias Interdisciplinarias y Artes de la Universidad Nacional en Hanoi, señaló que transformar las técnicas tradicionales en productos de alto valor permitirá aumentar el valor comercial y las posibilidades de comercialización de las aldeas artesanales y los artesanos.

Sin embargo, los actuales modelos de cooperación siguen siendo principalmente aislados. Para desarrollar de manera más dinámica las industrias culturales, la creación de un ecosistema de creación conjunta que conecte la investigación, la producción y el mercado se considera una solución clave.

Al destacar este aspecto, Tran Tuyet Lan, directora general de la empresa Craft Link, señaló que la explotación del valor cultural requiere mecanismos para identificar el origen, reconocer a los titulares de los derechos y establecer acuerdos transparentes de distribución de beneficios.

Asimismo, Craft Link aplica códigos QR de trazabilidad del origen y destina una parte de sus beneficios a apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades. La combinación del pensamiento de diseño moderno y la responsabilidad de respetar la cultura de origen constituye la clave para que los productos vietnamitas alcancen proyección internacional./.

#Vietnam #industrias creativas #patrimonio cultural
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