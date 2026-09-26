Farolillos populares iluminan el lago Hoan Kiem en Hanoi

Hanoi (VNA)- Un tradicional desfile de farolillos de la Fiesta de Medio Otoño atrajo a multitudes al lago Hoan Kiem de Hanoi el 25 de septiembre, exhibiendo farolillos coloridos y tradiciones populares.



El evento atrajo a numerosos niños, residentes y turistas con 14 bloques de desfiles de faroles, danzas de león, unicornio y dragón, y espectáculos folclóricos callejeros, contribuyendo a preservar y difundir los valores culturales tradicionales de la capital milenaria.



El momento más destacado del programa, organizado por el Comité Popular del barrio de Hoan Kiem en el Centro de Información Cultural del lago Hoan Kiem, fue la procesión de faroles por las calles aledañas al lago, el espacio peatonal y el casco antiguo. Junto a los faroles tradicionales de la Fiesta del Medio Otoño, los infantes pudieron contemplar representaciones de símbolos emblemáticos de Thang Long-Hanoi, como la Torre del Pincel (Thap But) y el Tintero de Piedra (Dai Nghien), que evocan la tradición del amor por el estudio y el respeto al conocimiento.



Los faroles, las maquetas y los productos artesanales fueron elaborados por artistas y artesanos con materiales tradicionales, combinando técnicas y diseños tradicionales con la creatividad contemporánea.



Durante su intervención, Nguyen Hong Trang, vicepresidenta del Comité Popular del barrio de Hoan Kiem, destacó que, durante las dos últimas semanas, el ambiente festivo de la Fiesta del Medio Otoño se había extendido por distintos espacios de la localidad, desde el mercado de Dong Xuan y la calle Hang Ma hasta los sitios patrimoniales del casco antiguo, sus 28 grupos residenciales y escuelas.



El evento atrajo a numerosos niños, residentes y turistas. (Foto: VNA)



Las actividades incluyeron espectáculos de proyección de imágenes mediante la técnica mapping, talleres prácticos de elaboración de juguetes y pasteles de luna, así como experiencias relacionadas con las tradicionales cabezas de león y las costumbres hanoyenses de celebración de la Fiesta del Medio Otoño. De este modo, los niños no solo pudieron observar, sino también participar directamente y conocer mejor las tradiciones de la festividad.



Según Hong Trang, la localidad busca crear espacios de recreación seguros y enriquecedores para que los niños disfruten de una infancia feliz, se sientan queridos y crezcan vinculados a la cultura de su tierra natal. Subrayó que la cultura solo puede preservarse de manera sostenible cuando forma parte de los recuerdos de cada niño.



En esta ocasión, el barrio de Hoan Kiem entregó 1.500 regalos a los niños asistentes y donó 10 bicicletas a estudiantes destacados de familias desfavorecidas que han superado dificultades en sus estudios.



La velada concluyó con la tradicional ceremonia de Pha Co, en la que los participantes compartieron el banquete de la Fiesta del Medio Otoño, creando un ambiente de convivencia y alegría para los niños y los visitantes.



Paralelamente, la serie de actividades culturales y patrimoniales “Luu Trang Pho Co 2026” (La Luna en el casco antiguo) se desarrolla del 28 de agosto al 30 de septiembre en diversos espacios patrimoniales. El programa presenta faroles antiguos, juguetes folclóricos, recreaciones de la tradicional Fiesta del Medio Otoño de Hanoi y actividades interactivas, con el objetivo de preservar y promover los valores culturales tradicionales del casco antiguo y de la zona del lago Hoan Kiem.