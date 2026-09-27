Vietnam y Noruega abren nuevas perspectivas para la cooperación bilateral

Praga (VNA) - La visita oficial del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, coronel general Nguyen Doan Anh, a Noruega, del 25 al 27 de septiembre, contribuyó a consolidar la confianza política y abrir nuevas perspectivas para la cooperación bilateral.



Se trata de la primera visita de trabajo a Noruega de Nguyen Doan Anh en su calidad de vicepresidente parlamentario, lo que refleja la importancia que la Asamblea Nacional de Vietnam concede a los vínculos con este país y contribuye a fortalecer la cooperación legislativa y aprovechar el potencial de colaboración bilateral.



Durante su estancia, el dirigente vietnamita sostuvo conversaciones con el primer vicepresidente del Parlamento noruego, Morten Stordalen; se reunió con el titular del Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Nikolai Astrup, y con el jefe de la delegación noruega ante la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), Tellef Inge Mørland.

También dialogó con representantes empresariales y asistió a un acto conmemorativo por el 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam y el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



En las conversaciones y reuniones, ambas partes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Noruega cuentan con condiciones favorables para entrar en una nueva fase de desarrollo.



Durante los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los vínculos bilaterales se han fortalecido sobre la base de la amistad, el respeto mutuo y la confianza, con una cooperación cada vez más amplia a través de los canales estatales, gubernamentales y parlamentarios, así como mediante los intercambios entre los pueblos.



En particular, la firma del Memorando de Entendimiento sobre la Asociación Estratégica Verde entre ambos países en abril de 2026 creó un marco y un impulso adicionales para la cooperación en ámbitos de importancia a largo plazo, como la economía marina, las energías renovables, la economía circular, la respuesta al cambio climático y el desarrollo sostenible.



En su conversación con Morten Stordalen, Nguyen Doan Anh informó sobre la situación socioeconómica de Vietnam, los resultados destacados del XIV Congreso Nacional del Partido y las actividades de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura. Asimismo, abordó las orientaciones para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos órganos legislativos.



Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad y cooperación con Noruega y desea seguir desarrollándolas, afirmó. Propuso que ambos parlamentos mantengan intercambios regulares de delegaciones y contactos, amplíen la colaboración entre sus comisiones especializadas y refuercen el intercambio de experiencias en materia de legislación, supervisión y perfeccionamiento institucional.



Por su parte, la parte anfitriona valoró el significado de la visita de Nguyen Doan Anh, felicitó a Vietnam por sus logros en materia de desarrollo socioeconómico e integración internacional y afirmó que Noruega concede importancia a sus relaciones con Vietnam y desea ampliar la cooperación en áreas de fortalezas e intereses comunes.



Ambas partes acordaron intensificar la cooperación en economía, comercio e inversión y aprovechar mejor los mecanismos y marcos de colaboración existentes para generar resultados concretos.



También destacaron el papel de los órganos legislativos en la promoción y supervisión de la implementación de los acuerdos de cooperación, contribuyendo a crear una base política y jurídica favorable al desarrollo estable y a largo plazo de las relaciones bilaterales. Asimismo, abogaron por aumentar el intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión y la coordinación en foros parlamentarios regionales e internacionales.



Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo, incluida la situación en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz, subrayaron la importancia de respetar el derecho internacional y resolver las disputas y desacuerdos mediante el diálogo.



Durante sus reuniones con Nikolai Astrup y Tellef Inge Mørland, Nguyen Doan Anh acogió con satisfacción la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la AELC, al considerarla un paso significativo que abre nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la conectividad económica entre Vietnam y Noruega, así como con los demás países del bloque.



También instó a los Parlamentos de la AELC a completar prontamente los procedimientos necesarios para la firma, ratificación y aplicación efectiva del acuerdo, con el fin de generar beneficios tangibles para la población y las comunidades empresariales de las partes.



Según Nguyen Doan Anh, ampliar la cooperación con la AELC no solo es importante para el comercio y la inversión, sino que también permitirá a Vietnam acceder más profundamente a tecnologías avanzadas, normas y experiencias de gestión de los países nórdicos, contribuyendo a una transición hacia un modelo de crecimiento más ecológico, sostenible y de mayor valor añadido.



Las partes coincidieron asimismo en que existe un amplio margen para fortalecer la conexión entre la ASEAN y la AELC, especialmente en comercio, transición verde, gobernanza de los océanos, ciencia, tecnología e innovación. Vietnam está dispuesto a desempeñar un papel de puente para impulsar las relaciones entre la ASEAN y la AELC, los países nórdicos y Europa.



En sus reuniones con representantes de DNV, Nguyen Doan Anh instó a la empresa a explorar la ampliación de la cooperación con Vietnam en asuntos marítimos, energía eólica marina, infraestructura energética, normas técnicas, transformación digital, formación y transferencia de conocimientos.



Con gerentes de TOMRA, alentó una mayor cooperación en la recolección, clasificación y reciclaje de residuos, el desarrollo de la economía circular, así como la transferencia de tecnología y la capacitación de recursos humanos.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, se reúne con representantes de la empresa TOMRA. (Fuente: VNA)

El vicepresidente de la Asamblea Nacional señaló que el órgano legislativo vietnamita continuará coordinándose con el Gobierno para perfeccionar los marcos institucionales, superar obstáculos y crear un entorno de inversión transparente, estable y favorable para empresas con capacidad tecnológica, experiencia y compromiso de cooperación a largo plazo con Vietnam, especialmente en sectores que contribuyan a la transición verde y al desarrollo sostenible.



Con anterioridad, en el acto conmemorativo por el 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam y el 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Nguyen Doan Anh reiteró que Vietnam valora profundamente los sentimientos, la solidaridad y el valioso apoyo brindados por el Gobierno y el pueblo de Noruega durante la lucha por la independencia y el actual proceso de construcción y desarrollo nacional.



Sobre la base de la amistad, la confianza y el respeto mutuos cultivados por generaciones, las relaciones entre Vietnam y Noruega cuentan actualmente con condiciones favorables para profundizarse y ampliarse, estrechando la conexión entre la cooperación política y los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología y el desarrollo verde.



El dirigente vietnamita también se reunió con funcionarios y trabajadores de la Embajada de Vietnam en Oslo y representantes de la comunidad vietnamita en Noruega./.